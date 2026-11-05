롯데렌탈, 3분기 영업익 929억원…전년比 4.4% 증가

롯데렌탈이 올해 3분기 연결 기준 매출 7754억원, 영업이익 929억원을 기록했다고 5일 공시했다. 지난해 같은 기간보다 각각 2.3%, 4.4% 증가했다. 영업이익은 전 분기보다 9.8% 늘었다. 영업이익률은 12.0%로 0.3%포인트 개선됐다.

일회성 요인 등을 제외한 조정 영업이익은 972억원으로 전년 동기 대비 6.6% 증가해 시장 기대치에 부합했다. 당기순이익은 294억원으로 24% 감소했지만 전년과 동일한 기준으로 조정한 순이익은 455억원으로 15.5% 늘었다. 올해 1~3분기 누적 조정 영업이익은 2719억원, 조정 순이익은 1181억원으로 모두 두 자릿수 증가율을 기록했다.

렌탈 사업은 고수익 상품 비중 확대와 비용 절감에 힘입어 수익성이 개선됐다. 오토장기 부문 매출은 4305억원으로 6.2% 증가했고 영업이익은 518억원을 기록했다. 영업이익률은 12.0%다. 장기렌터카 보유 대수는 6.5% 늘었다. 중고차 장기렌터카 비중은 2024년 3분기 15.1%, 지난해 3분기 18.8%에서 올해 21.2%로 확대됐다. 차량 한 대당 사고비용도 감소세를 보였다.

카셰어링을 포함한 오토단기 부문 매출은 931억원으로 12.0% 증가했고 영업이익은 129억원이었다. 영업이익률은 13.9%다. 외국인 대여 증가 등에 따라 일 단위 단기렌터카 매출은 19.3% 늘었다. 월 단위 상품 '마이카 M'과 카셰어링 'G car' 매출도 각각 63.0%, 6.8% 증가했다. Biz렌탈은 사무기기·측정기·지게차 등 주력 상품 매출이 12.4% 늘었고 영업이익은 35.5% 증가한 42억원을 기록했다. 영업이익률은 9.2%다.

중고차 매각 부문 매출은 2064억원, 영업이익은 240억원이었다. 회사는 7~8월 중고차 시장 상황을 고려해 우량 매물 일부를 매각하는 대신 장기렌터카로 전환했다. 단기 매각 이익보다 차량 운용 기간 전체의 수익성을 높이기 위한 조치다. 9월부터 도매 중심 매각으로 재고 회전을 높였으며 4분기에는 수익성을 기준으로 매각 포트폴리오를 조정할 계획이다.

해외 사업도 확대했다. 7월 일본 오키나와에서 현지 오릭스 자동차와 한국인 대상 단기렌터카 서비스를 시작했고 8월에는 글로벌 렌터카 업체 허츠와 제휴해 해외 예약 지역을 8개국 63개 도시로 확대했다. 9월에는 음성으로 차량을 예약하는 'G car AI 예약' 서비스를 도입했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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