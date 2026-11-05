공주시, 자전거 타고 왕도심 누비는 ′자전거 스탬프 투어′

이미지= 공주시 제공

충남 공주시에서 자전거를 이용해 왕도심 주요 관광지를 방문하는 ′2026년 공주시 자전거 스탬프 투어′가 7일부터 운영된다.

왕도심 1·2코스에 위치한 주요 관광거점 7개소를 자전거로 둘러보며 스탬프를 인증하는 방식이다.

공주한옥마을, 무령왕릉과 왕릉원, 황새바위성지, 공산성, 산성시장, 구 공주읍사무소, 나태주 풀꽃문학관 등 7개 거점에서 스팸트를 획득할 수 있다.

관광객들은 ′백제씽씽앱′을 활용해 각 거점에서 획득하면 된다. 완주 기준은 동일인 기준 1일 1회, 반기별 1회로 연간 최대 2회까지 참여할 수 있다. 3일 이내에 7개 거점 방문을 완료해야 한다.

완주자에게 1만원 상당의 공주시 마스코트 키링이 지급된다. 기념품은 백제씽씽앱에서 완주 인증 후 직접 수령 또는 우편 수령할 수 있다.

공주시는 자전거 이용 활성화와 관광 자원 간 연계성을 높이고, 왕도심 명소 방문객의 체류 시간 확대 및 지역 소비 촉진을 기대하고 있다고 밝혔다.

최원철 공주시장은 "공주의 역사와 문화가 살아 숨쉬는 왕도심의 명소를 자전거로 온전히 즐길 수 있다. 시민과 관광객이 공주의 매력을 재발견하고 지역 상권에도 활력을 불어넣을 수 있도록 하겠다"고 말했다.

공주= 유동주 기자 ydj@sportsworldi.com

공주= 유동주 기자

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