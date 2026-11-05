′금산청년 와글와글 바글바글′ 성료…뮤지컬·재즈·인디공연에 백일장·플리마켓까지

′금산청년 와글와글 바글바글′ 현장. 사진= 금산군 제공

충남 금산군 금산읍 금빛시장 천변 데크에서 ′금산청년 와글와글 바글바글′이 지난 4일 열렸다.

′2026 구석구석 문화가 있는 날′ 프로그램의 일환으로 ′글빛으로 물드는 가을, 글과 선율 사이′를 주제로 청년과 지역주민이 함께 문화예술을 즐기고 소통하는 행사였다.

지역 어린이들로 구성된 극단 어린왕자의 뮤지컬 공연이 무대에 올랐고 재즈·인디 아티스트들의 라이브 공연도 가을밤을 채웠다.

′가을과 시장′을 주제로 한 백일장도 열려 참가자들은 음악을 감상하며 오랜만에 글을 쓰는 시간을 가졌다. 플리마켓과 감성 포토존도 운영돼 방문객들에게 다양한 즐길거리를 제공했다.

금산군 관계자는 "청년과 주민들이 함께 어울리면서 가을밤의 정취를 느끼는 뜻깊은 시간을 보냈길 바란다. 군민들이 일상 가까이에서 문화예술을 즐길 수 있도록 다양한 프로그램을 이어가겠다"고 말했다.

금산= 유동주 기자 ydj@sportsworldi.com

금산= 유동주 기자

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