‘52연승’ 안세영, 거침없는 질주… 코리아 오픈 8강 안착

안세영이 5일 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 코리아 오픈 16강전을 마친 뒤 세리머니를 하고 있다. 사진=대한배드민턴협회 제공

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한 수 위의 실력, 안세영(삼성생명)이 압도적인 실력으로 여수를 뜨겁게 달구고 있다.

여자 단식 세계랭킹 1위 안세영은 5일 전남광주 여수 진남체육관에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 코리아오픈(슈퍼 500) 16강전에서 카루파테반 레차나(28위·말레이시아)를 36분 만에 2-0(21-10 21-12)으로 완파했다.

리빙 레전드다. 올 시즌 52연승. 69전 68승1패로 승률은 98.55%에 이른다. 막강한 실력에 상대는 추풍낙엽처럼 쓰러지고 있다.

11번째 우승 트로피를 향해 매섭게 달린다. 2026 아이치·나고야 아시안게임을 포함해 5개 대회 연속 정상에 섰다. 3년 만에 우승에 도전하는 이번 대회에서 목표를 달성하면 지난해 자신이 세웠던 역대 남녀 단식 한 시즌 최다 우승 타이 기록을 쓴다.

이번에도 강력한 우승 후보다. 라이벌 왕즈이(3위), 천위페이(이상 중국·4위)가 이번 대회 불참했다. 유력한 결승 상대는 야마구치 아카네(일본·2위)다.

강력했다. 1세트 10-7에서 연속 8득점으로 사실상 승부를 결정지었다. 2세트에서도 17-8까지 도망가며 주도권을 내주지 않았다.

반면 남자 단식 유태빈(37위·김천시청)은 대회 16강전에서 오키모토 유다이(21위·일본)에 0-2(15-21 25-27)로 완패했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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