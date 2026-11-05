갈더마코리아, 안드로젠성 탈모 치료 위한 ‘엘-크라넬’ 국내 공급

사진=갈더마코리아

갈더마코리아는 안드로젠성 탈모 치료를 위한 새로운 선택지로 ‘엘-크라넬 알파액 0.025%’를 선보인다고 5일 밝혔다.

업체에 따르면 해당 제품은 알파트라디올 0.025%를 함유한 탈모치료제다. 엘-크라넬은 프랑스에서 제조된 완제품을 국내에 수입해 공급하고 있으며 국내에서는 글로벌 피부과 전문기업 갈더마코리아가 공급을 담당한다.

본 제품은 단순한 두피·모발 관리용 화장품이 아닌 안드로젠성 탈모 치료를 목적으로 허가된 일반의약품이라는 점에서 일반적인 두피 관리 제품과 차이를 보인다는 것이 업체 측 설명이다.

사용 방법은 하루 한 차례 두피에 직접 바르는 방식이다. 탈모 치료는 단기간의 변화보다는 올바른 치료법을 선택하고 지속적으로 관리하는 것이 중요한 만큼, 일상에서 꾸준히 사용 가능한지 여부도 치료제 선택 시 고려할 필요가 있다.

엘-크라넬의 주성분은 알파트라디올(Alfatradiol) 0.025%로 알파트라디올은 안드로젠 대사 과정에 관여하는 기전을 통해 안드로젠성 탈모 치료에 사용되는 성분이다. 안드로젠성 탈모에는 남성호르몬의 대사 과정에서 생성되는 디하이드로테스토스테론(DHT)이 중요한 영향을 미치는 것으로 알려져 있다. DHT에 민감한 모낭이 지속적으로 영향을 받으면 모발의 성장 주기가 변화하고 모낭이 점차 소형화되면서 굵었던 모발이 가늘어질 수 있다.

갈더마코리아 관계자는 “안드로젠성 탈모는 모발이 한 번에 많이 빠지는 형태뿐만 아니라 모발이 점차 가늘어지고 밀도가 줄어드는 방식으로 진행될 수 있어 초기 증상을 인지하기 어려운 경우가 있다”며 “특히 가르마가 이전보다 넓어지거나 정수리 모발이 가늘어진 상태가 지속된다면 탈모 여부를 확인할 필요가 있다”고 설명했다.

이어 “탈모 치료에서는 모든 환자에게 획일적인 치료법을 적용하기보다 탈모 유형과 진행 정도, 과거 치료 경험 등을 종합적으로 고려하는 것이 중요하다”며 “기존 치료에서 충분한 만족을 얻지 못했다면 다른 성분이나 치료 방법에 대해 의료진 또는 약사와 상담해 보는 것도 좋은 방법”이라고 덧붙였다.

탈모 상담 전문 류지선 약사(3층 파란문 약국)는 “탈모 치료에 대한 소비자의 관심이 높아짐에 따라 단순히 탈모를 가리는 데 집중하기보다 초기부터 탈모의 원인을 이해하고 적극적인 관리를 실천하려는 소비자가 증가하고 있다”며 “엘-크라넬이 안드로젠성 탈모 환자들에게 또 하나의 치료 대안으로 고려될 수 있도록 올바른 질환 정보와 치료 관련 정보를 지속적으로 제공할 계획”이라고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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