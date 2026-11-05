[인터뷰] ‘프랜차이즈 폐업’ 검색하던 새벽, 검색어를 바꿨다…오두환 오케팅홀딩스 의장

사진=오케팅홀딩스 오두환 의장

새벽, 모니터 앞에 앉은 한 남자가 검색창에 '프랜차이즈 폐업 절차'를 입력했다. 직원들의 월급날을 엿새 앞둔 시점이었다. 그는 한참 화면을 응시하다 글자를 지우고 다시 쳤다. '프랜차이즈 살리는 법'. 기존의 문법에서 마땅한 답을 찾지 못한 그는 결국 스스로 답을 만들어 현장에 적용하기로 결심했다.

월 3000만 원 적자를 내던 파산 직전의 브랜드를 살려내고 그 생존의 기록을 담은 저서 ‘오케팅’으로 출간 첫 주 주간 종합 베스트셀러 1위를 기록한 오두환 오케팅홀딩스 의장의 이야기다. 현재 광고, 출판, 외식, 교육 등 20여 개 사업체를 이끌며 140여 명의 급여 명세서에 서명하고 있는 그를 만나 당시의 위기 극복 과정과 비즈니스 철학을 들었다.

사진=『오케팅』 특별판 리커버

Q. 처음 커피 프랜차이즈를 맡았을 당시 상황이 매우 심각했다고 들었다.

A. 당시 임원 세 명이 지분 51%를 넘기며 대표직을 맡겼다. 하지만 장부를 열어보니 매달 3000만 원 이상의 적자가 누적되고 있었다. 솔직히 말하면 회사를 인수한 것이 아니라 침몰 직전의 구멍 난 배를 그대로 떠안은 격이었다. 급여일을 엿새 앞두고 새벽에 '프랜차이즈 폐업 절차'를 검색했던 때가 내 인생에서 가장 어두운 밤이었다.

Q. 폐업 직전의 브랜드를 회생시킨 결정적 계기는 무엇이었나.

A. 뜻밖의 실험에서 출발했다. 중요한 점은 원두는 1그램도 바꾸지 않았다는 사실이다. 커피 맛 자체에는 손을 대지 않았다. 대신 종이컵과 홀더 디자인, 메뉴판의 이름, 매장 홍보 사진을 전면 교체했다. 그러자 완전히 같은 커피가 소비자에게 다르게 소비되기 시작했다. 직원들이 '대표님, 우리가 지금까지 팔고 있던 건 커피가 아니었네요'라고 말하더라. 여기에 부실 매장을 과감히 정리하고 효율이 나는 매장을 집중 육성하는 사업 구조조정을 병행했다. 적자를 멈춘 것은 단순한 열정이 아니라 냉정한 '구조'였다.

Q. 그 과정에서 정립한 ‘광고’의 정의가 남다르다.

A. 그 실험을 통해 광고의 한자를 다시 정의하게 됐다. 통상 쓰는 '넓을 광(廣)' 대신 '빛날 광(光)'을 써서 읽는다. 광고는 단순히 대중에게 널리 퍼뜨리는 작업이 아니라 대상이 지닌 본래의 가치를 빛나게 드러내는 일이어야 한다. 없는 가치를 지어내면 그것은 기만이자 거짓이지만 이미 존재하는 본질을 대중이 알아볼 수 있도록 드러내는 것은 올바른 포장이다. 그 커피는 본래 훌륭한 품질을 갖추고 있었다. 잘못된 포장이 커피의 가치를 가리고 있었을 뿐이다.

Q. 그 생존의 기록을 담은 책 『오케팅』이 종합 베스트셀러 1위에 올랐다.

A. 2021년 책을 냈을 때 실용서로는 이례적으로 소설과 에세이를 제치고 출간 첫 주 만에 주간 종합 베스트셀러 1위를 기록했다. 성공한 무용담을 포장해 늘어놓기보다 파산 위기 속에서 잘못 보냈던 뼈아픈 밤의 기록부터 솔직하게 적어 내려간 점을 독자들이 신뢰해 주신 결과라고 생각한다.

Q. 평소 강연에서도 성공담보다는 실패 경험을 강조하는 편인데.

A. 내 이력서에는 실패가 항상 먼저 적혀 있다. 성공만 적힌 일지는 단순한 광고에 불과하다. 어디서 넘어졌고 무엇을 놓쳤는지 적힌 실패 일지라야 비로소 다음 행보를 안내하는 정밀한 ‘지도’가 될 수 있다.

Q. 현재는 다방면에서 사업을 전개하고 있다. 과거의 새벽을 돌아본다면.

A. 실패 일지를 바탕으로 현재 광고, 출판, 외식, 교육 등 20여 개 사업을 영위하고 있다. 매달 정규 급여가 지급되는 임직원이 100명을 웃돌고 협업 프리랜서까지 합치면 매월 140장이 넘는 지급 명세서에 직접 서명한다. 새벽에 모니터 앞에서 폐업을 검색하던 사람이 이제는 140여 명의 생계를 책임지는 자리에 섰다. 그 절박했던 새벽에 검색창의 글자를 지우고 검색어를 바꾼 선택이 내 인생에서 가장 잘한 결정이었다고 생각한다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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