렛츠런파크 서울에 직거래 장터 … 장성·완도 농수산물 판로 지원

한국마사회가 농어촌 지역의 판로 확대와 농가 소득 증대를 위해 적극적으로 나선다.



마사회는 6일부터 오는 29일까지 렛츠런파크 서울에서 ‘도농상생 농수산물 직거래 장터’를 운영한다. 이번 행사는 전라남도 장성군·완도군과 협력해 진행한다. 장터는 렛츠런파크 서울 중문 고객 이동 통로인 ‘꿈으로(路)’에서 금·토·일요일 오전 9시부터 오후 7시까지 운영된다. 오는 15일까지는 장성군, 20일부터 29일까지는 완도군이 참여한다. 각 지역별로 6일씩 총 12일간 진행된다.

우희종 한국마사회장이 렛츠런파크 서울에서 열린 농수산물 직거래 장터에서 장을 보고있다.

마사회 관계자는 “인구 감소와 고령화 등으로 어려움을 겪고 있는 농어촌 지역에 새로운 판로를 제공하고, 도시 소비자들에게는 우수한 지역 농수산물을 합리적인 가격에 구매할 기회를 제공하기 위해 마련됐다”고 설명했다.



장성군 직거래 장터에는 약 22개 농가가 참여해 귀리 가공품, 꿀, 편백오일 등 지역의 우수한 농특산물과 가공품을 선보인다. 이어 완도군 장터에는 약 21개 농가가 참여해 건어물, 해조류, 젓갈 등 청정 해역에서 생산된 다양한 수산물과 가공품을 판매할 예정이다.



행사 기간에는 지역 특산물을 직접 맛볼 수 있는 시식·시음 행사와 기념품 증정 이벤트도 마련된다. 지자체별 홍보 부스를 운영해 지역 관광자원과 특산물을 소개하는 등 농수산물 판매를 넘어 지역의 매력을 알리는 홍보의 장으로 활용할 계획이다.



마사회 관계자는 “이번 직거래 장터가 판로 확보에 어려움을 겪는 농어촌 주민들에게 새로운 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다”며 “우리 농수산물의 우수성을 알리고, 지역 농가에는 실질적인 소득 증대로 이어지는 상생의 장이 되기를 기대한다”고 전했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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