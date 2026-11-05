승급 기회 잡아라 … 국산 3등급 경주마 1400m 진검승부

승급을 노리는 국산 3등급 8두가 ‘스포츠월드배’서 1400m 진검승부를 펼친다.



한국마사회는 오는 8일(일) 렛츠런파크 서울 제9경주(오후 4시55분 출발)로 ‘제15회 스포츠월드배’를 개최한다.



이번 경주는 국산 3등급 경주마들이 출전해 1400m 승부를 펼친다. 레이팅 65 이하 말들이 겨루는 국산 3등급 무대인 만큼, 2등급 승급 경쟁에 뛰어들 수 있을지를 가늠하는 시험대가 된다.



부담중량 최고마와 최저마의 차이는 7㎏(51㎏~58㎏)으로, 무거운 짐을 진 강자와 가벼운 몸으로 반란을 노리는 도전자의 대결 구도가 펼쳐진다. 출전마 8두 가운데 5두가 4세다. 특히 최근 2경주 연속 준우승의 상승세를 탄 ‘퀸다이아’, 출전마 중 1400m 승률 1위 ‘슬램드래곤’, 레이팅 1위 ‘송당황태자’가 주목받고 있다.

퀸다이아

◆퀸다이아(24전 3/4/2, 레이팅 55, 한국 암 4세, 부마: 레이스데이, 모마: 리마커블스토리, 마주: 김아라, 조교사: 이관호, 기수: 장추열)



2021년부터 국내에서 씨수말로 활동하고 있는 ‘레이스데이(Race Day)’의 자마다. 레이스데이의 자마 중 미국에서 활동한 ‘화이트아바리오(White Abarrio)’가 G1 페가수스 월드컵 정상에 오르는 등 혈통의 힘은 이미 증명했다.



최근 두 경주 연속 2위에 오르며 상승세를 타고 있다. 지난달 10일 경주에서는 초반 최후미에서 체력을 아끼다 막판 직선주로에서 폭발적인 추입으로 2위까지 치고 올라왔다. 지난 8월29일에는 선입으로 선두권 뒤쪽에서 기회를 엿보다가 안정적인 뒷심으로 2위를 차지했다. 주로 추입형 전개를 펼치지만, 상황에 따라 유연하게 전개를 바꾸는 점이 강점이다.



지난 5월부터 최근 6경주를 모두 장추열 기수와 함께 뛰었으며, 이번에도 함께 호흡을 맞춘다. 오랜 시간 손발을 맞춰 온 만큼 두 번의 준우승을 넘어 첫 3등급 우승을 노린다. 1400m에서는 13전 2승을 기록 중이다.

슬램드래곤

◆슬램드래곤(18전 3/2/3, 레이팅 51, 한국 수 5세, 부마: 파워블레이드, 모마: 대즐링디스플레이, 마주: ㈜메타플렉스, 조교사: 토니, 기수: 이혁)



한국경마 역사상 2번째 삼관마 ‘파워블레이드’의 자마다. 파워블레이드는 국내 최정상급 씨수말 ‘메니피’의 아들로, 현역 시절 22전 11승을 거두고 두바이 월드컵 카니발 원정에도 나섰던 국산 스타 경주마다.



슬램드래곤은 1400m에 7번 출전해 우승 2회, 2위 1회를 기록했다. 거리 승률 28.6%로 이번 출전마 중 1400m 승률이 가장 높다. 지난 3월 혼합 4등급 경주 2위에 이어 국산 4등급 1600m 경주에서 우승하며 3등급으로 승급했다. 이후 4월 말부터 약 3개월간 휴양하며 재충전의 시간을 가졌다. 복귀 후 8월 주행심사를 1위로 통과했으나, 9월 혼합 3등급 첫 실전에서는 8위에 그쳤다. 이번 경주는 7주 만의 출전이자 승급 후 처음 치르는 국산 3등급 경주로, 진짜 실력을 확인할 무대다. 이혁 기수와 처음으로 호흡을 맞춘다.

송당황태자

◆송당황태자(22전 3/4/6, 레이팅 64, 한국 수 4세, 부마: 오버애널라이즈, 모마: 말리부스카이, 마주: 제주축산개발, 조교사: 정호익, 기수: 임다빈)



22전 중 20번을 5위 안에 들었다. 폭발적이지는 않아도 꾸준하고 안정적인 성적이 강점이다. 2024년 10월 데뷔 후 차근차근 등급을 올려, 올해 3월에는 국산 3등급 1800m 경주에서 우승했다. 출전마 중 가장 무거운 58㎏의 부담중량을 어떻게 이겨내느냐가 승부의 관건이 될 전망이다.



주로 추입 전개를 펼친다. 가장 최근 경주인 지난달 5일 국산 3등급 1400m 경주에서도 직선주로 추입으로 치고 나와 선두와 접전을 벌이다 아쉽게 코차로 2위를 차지했다. 1400m에서는 13전 중 8번 3위 안에 들었으며 함께 출전하는 임다빈 기수와는 8전 2승을 합작했다. 다만 관절염으로 지속적인 진료를 받아온 이력이 있어, 경주 당일 컨디션이 또 하나의 변수로 꼽힌다.

지난해 열린 제14회 스포츠월드배에서 결승선 도착 10m전 경합 속 위즈리얼리티와 장추열 기수(보라색 모자)가 선두 탈환에 성공하고 있다. 한국마사회 제공

◆복병들의 반란도 변수



‘임로’는 1400m에 세 번 출전해 모두 3위에 들었고, 이 거리 최고기록 1분25초3은 이번 출전마 중 가장 빠르다. ‘이스트강적’은 1400m 10전 중 6번 3위 안에 들었으며, 김용근 기수와 15전을 함께한 단짝이다. 레이팅 60의 ‘스틸플레이’는 41주 만에 실전에 복귀한다. 출전마 정보와 경주 결과는 한국마사회 경마정보 홈페이지에서 확인할 수 있다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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