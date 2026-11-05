경희의료원, 의료 사각지대 해소 앞장

경희의료원은 지난 1일 강원 원주시 상지대학교 누리관 강원 소셜라운지에서 외국인근로자와 다문화가정을 대상으로 무료 진료봉사를 실시했다고 5일 밝혔다.



보건복지부공무원노동조합이 주최한 이번 봉사는 원주시민정책연대, 상지대, 경희의료원, 경희-국제의료협력회, 한국국제보건의료재단(KOFIH), 아이티에스컨버젼스 등의 협력으로 마련됐다.

경희의료원은 지난 1일 강원특별자치도 원주시 상지대학교에서 외국인근로자와 다문화가정을 대상으로 무료 진료봉사를 실시하는 등 ‘의료ESG’ 실천에 앞장서고 있다. 경희의료원 제공

현장에는 경희대병원과 강동경희대병원 전·현직 의료진으로 구성된 경희-국제의료협력회 진료봉사팀과 관계기관 실무자, 자원봉사자 등 약 60명이 참여했다. 경희의료원 의과학문명원 글로벌공공협력팀은 무료진료 이동차량과 의약품, 운영 인력을 지원했다.



진료는 내과·외과·비뇨의학과·피부과·산부인과·이비인후과 등에서 이뤄졌다. 산부인과에서는 자궁경부암 검사를, 내과에서는 기본 진료와 심전도·심초음파 검사를 시행했다. 최혁진 국회의원도 현장을 찾아 의료진과 자원봉사자들을 격려했다.



이번 활동은 한국국제보건의료재단의 ‘외국인근로자 무료진료 이동차량 위탁사업’의 일환이다. 의료기관 이용에 어려움을 겪는 국내 외국인근로자의 의료 접근성을 높이고 건강권을 지원하는 사업이다.



경희의료원 의과학문명원 글로벌공공협력팀은 지난 5월부터 20개월간 사업을 맡아 이동차량 2대와 의약품, 현장 관리 인력 등을 지원한다. 전국 외국인근로자 지원기관 및 지역 의료봉사단체와 연계해 주말 이동진료를 진행하고 있으며, 사업 시행 이후 현재까지 외국인근로자 약 2000명이 진료와 검사 등 의료서비스를 받았다.



오주형 경희의료원장은 “외국인근로자 역시 우리 사회의 구성원으로서 필요한 의료서비스를 적절한 시기에 받을 수 있어야 한다”며 “의료기관의 전문성과 공공성을 바탕으로 지역사회와 협력해 의료 사각지대를 줄이고 건강권 보장에 기여하겠다”고 말했다.

정희원 기자

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