[정희원의 의료관광 포커스] “포항으로 의료관광 왔어요” … 경쟁력 키우니 해외 환자 발걸음

지역 의료관광을 키우는 일은 해외 환자에게 서울 이외의 목적지를 제안하는 데서 시작한다. 관건은 그 도시까지 찾아가 치료받을 이유다. 정부가 수도권에 집중된 의료관광 수요를 지역으로 넓히고 있다. 지역 병원들도 전문 진료 역량과 현지 협력망을 앞세워 해외 환자 유치에 나서고 있다.



경북 포항의 세명기독병원은 가능성을 중증 질환 진료에서 찾고 있다. 정형외과와 비뇨의학과, 심·뇌혈관 분야의 진료 기반에 포항의 해양 관광자원을 접목하는 구상이다. 병원은 포항시와 함께 중앙아시아 의료기관을 찾아 협력망을 구축하고, 현지 진료와 의료진 교류를 이어가며 환자 유치의 토대를 다지고 있다.

출발점에는 치료받은 환자의 신뢰가 있었다. 병원에서 전립선비대증 수술을 받은 카자흐스탄 환자가 귀국 후 의료진을 초청하고 현지 의료계와 연결한 것이다. 병원 측에 따르면 두 차례 카자흐스탄 방문에서 현지 환자 30여 명을 진료했으며, 협력기관을 통해 접수된 환자 10여 명은 한국 입국을 위한 비자 발급을 기다리고 있다.

한동선 포항세명기독병원장

한동선 포항세명기독병원장을 만나 해외 환자가 포항을 선택하게 할 경쟁력과 지역 의료관광의 과제를 들었다.



-최근 포항세명기독병원이 해외 의료기관과의 협력과 외국인 환자 유치에 적극적으로 나서고 있다. 의료관광에 주목하게 된 계기가 있다면.



“수도권 집중과 지역 의료의 위기 속에서 지역 병원이 지속적으로 성장하려면 기존 진료권에만 머물러서는 어렵다고 봤다. 정형외과와 비뇨의학과, 심·뇌혈관, 암 치료, 건강검진 분야에 투자해 온 진료 기반을 바탕으로 해외 환자 유치에 나섰다.



의료관광은 환자 한 명을 치료하는 것으로 끝나는 사업이 아니다. 치료받은 환자가 현지에 병원을 알리고, 이를 계기로 현지 병원과의 협진과 의사 연수가 이어질 수 있다. 이런 교류를 통해 쌓은 임상 경험과 의료 역량이 지역 주민의 진료에도 도움이 되는 구조를 만들고자 한다.”



-해외 환자가 서울이 아닌 포항을 선택할 이유는 무엇인가.



“전문 진료와 신속한 진료 연계, 회복기에 머물 수 있는 환경을 함께 제시해야 한다. 우리 병원은 관절 수술과 비뇨기 질환, 심·뇌혈관 질환 등을 중심으로 해외 수요에 대응하고 있다. 로봇수술 장비와 전문센터를 활용하고 검진에서 치료로 이어지는 진료체계를 갖추는 데 힘쓰고 있다.



실제 연결고리가 된 것은 환자의 경험이었다. 지난해 우리 병원에서 전립선비대증 수술을 받은 카자흐스탄 쉼켄트의 환자가 귀국 후 비뇨의학센터 이중호 센터장과 의료진을 현지로 초청했다. 이 환자의 소개로 현지 의사와 보건 관계자들을 만났고, 비자대행업체와의 협약과 환자 유치 협의로도 이어졌다.



포항의 바다 역시 환자와 가족에게 제안할 수 있는 자원이다. 특히 내륙에 사는 중앙아시아 환자들에게는 치료 일정과 함께 바다를 보며 쉬는 체류 경험이 매력으로 작용할 수 있다.”



-중앙아시아에서 어떤 협력을 진행했고, 현재 어느 단계에 와 있나.



“우즈베키스탄과 카자흐스탄을 핵심 지역으로 보고 있다. 현장에서 전문적인 치료에 대한 수요와 한국 의료에 대한 관심을 확인했다. 포항시가 행정 네트워크를 연결하고 병원이 의료기관과 협력하는 방식으로 접근하고 있다.



지난 4월에는 포항시와 우즈베키스탄을 방문해 의료기관과 환자 송출 관련 상담을 진행했다. 8월에는 포항시, 오픈헬스케어 카자흐스탄과 국제의료협력 및 의료관광 활성화를 위한 3자 업무협약을 맺었다. 9월 말부터 10월 초까지 이어진 두 번째 카자흐스탄 방문에서는 현지 진료와 원격진료 준비 상황을 점검하고, 쉼켄트의 비자대행업체와 협약했다.



두 차례 카자흐스탄 방문에서 환자 30여 명을 현지 진료했다. 현재 알마티 오픈헬스케어와 쉼켄트 글로벌비자를 통해 환자 10여 명이 접수됐지만, 비자 발급을 기다리고 있어 실제 입국 치료와는 구분해야 한다. 올해 본격적으로 유치 사업을 시작한 만큼 지금은 협력망을 실제 방문으로 연결하는 단계다.”



세명기독병원과 포항시 관계자들이 카자흐스탄 오픈헬스케어 메디컬센터와 업무체결을 맺은 뒤 기념촬영을 하고 있다. 세명기독병원 제공

-해외 환자는 귀국 후 관리도 중요하다. 어떤 체계를 준비하고 있나.



“현지에서 중요하게 논의한 부분이 비자 절차와 귀국 환자의 사후 관리였다. 한국에서 치료받은 뒤에도 현지 의료진과 연결돼야 환자가 안심할 수 있다.



알마티 오픈헬스케어 메디컬센터와는 이달부터 비뇨의학과 원격진료를 통해 현지 의사의 진료를 지원하고 귀국 환자를 관리하는 체계를 가동할 계획이다. 쉼켄트 다우메드 병원, 투르케스탄 시립병원 등과도 협력 관계를 구축하고 있다.



의사 연수도 중요한 축이다. 그동안 정형외과에서 몽골 등 해외 의사 연수를 진행한 경험을 바탕으로, 다음달엔 투르케스탄 지역 의사들의 정형외과·비뇨의학과 연수를 추진하고 있다. 원내에서는 국제진료센터의 영어·러시아어 통역 인력과 포항시의 통역 지원을 연계하고 있다.”



-치료를 포항 체류와 관광으로 연결할 방안은.



“환자의 치료 일정과 회복 상태에 맞춰 동반 가족의 체류까지 함께 설계하는 것이 중요하다. 병원은 진료를 맡고 포항시 관광산업과는 관광·체류 인프라를 연결하는 협력모델을 만들고 있다.



환자가 입원해 있는 동안에는 가족이 영일대와 스페이스워크, 죽도시장 등 포항의 관광지를 둘러볼 수 있다. 환자의 회복기에는 바다를 보며 쉬는 일정을 연계하는 식이다. 치료와 휴식을 결합한 체류 프로그램을 구체화하고, 숙박과 통역 등 필요한 지원도 함께 보완해 나가려 한다.”



-지역 의료관광이 자리 잡으려면 무엇이 필요하다고 보시나. 앞으로의 목표는.



“현장에서 가장 크게 느끼는 어려움은 비자 발급과 수술 환자의 항공 이동 여건이다. 수술 문의와 진료기록 접수가 실제 입국으로 이어지려면 치료 목적이 확인된 환자가 적기에 비자를 받을 수 있어야 한다. 지역 중증 특화 병원을 찾는 환자에 대한 심사 절차 간소화와 신속한 처리를 기대한다.



장거리 항공편을 이용하는 중증 환자나 수술 후 회복 중인 환자에게는 좌석과 이동 편의도 중요하다. 충분한 공간을 확보할 수 있는 좌석 연계 지원 등이 필요하다. 여기에 포항시와 관광업계가 숙박·통역·회복기 체류 상품을 함께 다듬어준다면 환자와 가족의 체류 여건도 나아질 것이다.



향후 3~5년 안에 정형외과와 비뇨의학과, 심·뇌혈관 수술을 위해 해외 환자가 신뢰하고 찾는 동해안권 의료관광 거점으로 성장하는 것이 목표다. 현지 병원과의 협진과 의사 연수를 정례화하고, 그 과정에서 축적한 역량을 지역 필수의료에 활용하겠다. 환자와 가족, 연수 의료진의 체류가 포항의 숙박·음식·관광 소비로 이어지도록 지역과의 협력도 지속하겠다.”

정희원 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]