[달아오른 KS] 겁 없는 젊은피 가을 흔든다… 배찬승-김정운, 영건들의 불펜 전쟁

삼성 배찬승. 사진=뉴시스

연장 12회, 프로야구 삼성은 스무 살 좌완에게 승리까지 남은 세 아웃카운트를 맡겼다. 한 회 앞선 11회, KT도 스물두 살 잠수함의 삼진으로 절체절명의 위기를 넘겼다. 두 팀이 ‘미래’로 점찍고 애지중지 키워 온 기대주 배찬승(삼성)과 김정운(KT)이 가을 무대를 힘찬 포효로 물들이고 있다.

삼성과 KT는 6일부터 대구 삼성 라이온즈파크서 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈(KS·7전4선승제) 3~5차전을 치른다. 수원에서 열린 1차전은 KT가 8-7로 이겼지만, 삼성은 2차전을 연장 12회 끝에 3-2로 잡으며 시리즈 전적 1승1패로 균형을 맞췄다. 무엇보다 휴식일 없이 이어지는 대구 3연전에서는 두 영건에게 기대하는 역할도 한층 커질 것으로 점쳐진다.

삼성은 뒷문부터 재편해야 한다. 김재윤의 부상 이탈로 마무리 역할까지 맡았던 토종 에이스 원태인이 제자리로 돌아올 예정이다. 최원태의 잇단 부진 때문이다. 박진만 감독은 원태인을 3차전 불펜 대기에서 제외하고, 몸 상태에 따라 4·5차전 중 선발로 내보낼 계획이다. 이 빈자리는 배찬승과 이승민 등이 나눠 메워야 한다.

삼성 배찬승. 사진=뉴시스

그중에서도 배찬승의 존재감이 KS를 거치며 뚜렷해졌다. 3-2로 앞선 시리즈 2차전, 연장 12회 말 배정대와 안현민을 연속 삼진으로 잡았다. 샘 힐리어드에게 볼넷을 내준 뒤 폭투까지 범했으나 김현수를 2루수 땅볼로 처리해 세이브를 챙겼다. 1차전도 1이닝 무실점이다. 앞선 플레이오프부터 5경기서 7탈삼진 1실점 역투 중이다.

두 번째 가을야구를 맞은 배찬승은 앞서 “작년엔 정신없이 던졌던 느낌이었다면, 올해는 공 하나하나를 의미 있고 정교하게 던지려고 하다 보니 마음이 편해졌다”고 말했다. 박 감독도 “아시안게임을 다녀온 뒤 굉장히 안정적인 모습을 보여주고 있다”며 엄지를 치켜세웠다.

KT는 박영현에게 쏠린 부담이 고민이다. 그는 KS 1·2차전 모두 8회부터 1⅔이닝씩 책임졌다. 이강철 감독도 마무리를 일찍 꺼내고 싶은 건 아니다. 2차전 뒤 “안 쓰고 지는 게 더 후회될 것 같았다. 쓰고 지더라도 후회는 없겠다는 생각이었다”고 밝혔다. 박영현과 함께 고비를 맡길 투수가 절실하다.

KT 김정운. 사진=뉴시스

그런 점에서 후반기 ‘히트상품’ 김정운의 성장이 반갑다. 전반기 5경기 평균자책점 6.00에 그쳤지만, 후반기 19경기에서는 2.25로 도약했다. 다만 첫 KS 등판서 ⅓이닝 1실점으로 흔들렸다.

김정운은 움츠러들지 않았다. 2차전을 앞두고 “못 던진 건 못 던진 거고, 어차피 게임을 이겼으니 크게 의식하지 않는다”고 했다. 도리어 ‘어쩌라고, 이겼잖아’ 마음가짐을 강조한다. 지나간 실수에 얽매이지 않겠다는 뜻이다.

실제로 몇 시간 뒤 마운드에서 그 배짱을 증명했다. 1⅓이닝을 무실점으로 막은 데다가, 특히 연장 11회 초 2사 2, 3루서 박계범을 삼진으로 돌려세운 뒤 포효했다. 비록 팀은 패했지만, 사령탑은 김정운을 따로 콕 집어 칭찬했을 정도다.

팽팽한 시리즈가 이어질수록 배찬승과 김정운이 짊어질 중압감도 무거워진다. 한 번의 위기를 넘기는 것과 연이어 찾아오는 압박을 견디는 것은 또 다른 문제일 터. 더 이상 경험을 쌓기 위해 오르는 마운드가 아니다. 승부처서 다시 이름이 불릴 때도 제 공을 던질 수 있을까. 두 팀이 공들여 키운 젊은 팔에 우승의 무게가 실리기 시작했다.

KT 김정운. 사진=뉴시스

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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