[달아오른 KS] 날뛰는 외인 타자 힐리어드·디아즈… 다음 무대는 대구다

프로야구 KT 힐리어드. 사진=뉴시스

프로야구 삼성 디아즈. 사진=뉴시스

혈전을 거듭하고 있는 KS 흐름에 두 외국인 타자가 파장을 일으킨다. 잭 힐리어드(KT)와 르윈 디아즈(삼성)의 자존심 대결이 흥미진진하다.

생애 첫 포스트시즌(PS) 무대를 밟은 힐리어드는 말그대로 전천후 활약을 펼치고 있다. 1, 2차전 합계 8타수 5안타 2타점 3득점 3볼넷을 기록했다. 타율은 무려 0.625에 달한다. 두 경기 연속 네 차례씩 루상에 나가는 경이로운 출루 능력을 자랑했다.

방망이 뿐만이 아니다. 주루, 수비 능력도 훌륭했다. 1차전 6회 말 2사 후 깊은 내야 땅볼 타구를 친 뒤 1루로 전력 질주해 안타를 만들어냈다. 이 허슬 플레이는 후속 김현수(KT)의 우월 투런 홈런으로 이어지며 승리에 쐐기를 박는 결정적 발판이 됐다.

프로야구 KT 힐리어드. 사진=뉴시스

외야에서의 존재감 역시 도드라졌다. 1차전 1회 초 박승규(삼성)의 펜스 직격성 타구를 끝까지 쫓아가 낚아채는 호수비를 펼쳤고, 2차전 연장 10회 초 1사 1, 2루 위기에서는 박승규의 우중간 타구를 몸을 던지는 다이빙 캐치로 잡아내며 팀을 구했다.

적응기를 거쳐 리그 최고의 타자로 거듭났다. 시즌 초반 KBO리그 자동투구판정시스템(ABS) 적응에 애를 먹었지만, 스윙을 재정비하며 반등에 성공했다. 정규리그 타점 1위(139개), 홈런 2위(44개), 득점 3위(116개), 타율 0.304(562타수 171안타)로 폭격했다. 그 기세가 단기전까지 이어지는 모양새다. 힐리어드는 “1월부터 달려온 최종 목표는 우승”이라며 “앞으로 이어질 경기에서도 팀 승리에 기여하겠다”고 강조했다.

프로야구 삼성 디아즈. 사진=뉴시스

디아즈도 매섭다. 1차전서 1안타에 그쳤던 그는 2차전 6타수 4안타 2타점 1득점을 올리며 팀의 3-2 연장 승리를 견인했다. 2회 초 선취점을 내는 3루타를 시작으로 4회 2루타, 6회 중전 안타를 잇따라 뽑아냈다. 홈런 하나만 더했다면 KS 최초 사이클링 히트라는 대기록을 작성할 수 있었다.

삼성 타선의 대들보다. 지난해에 이어 정규리그 전 경기(144경기)에 출전해 타율 0.305(541타수 165안타), 129타점 26홈런 86득점을 기록했다. 2024년 KS 준우승의 아픔을 겪었던 디아즈에게 이번 무대는 남다르다. 디아즈는 “시리즈를 1승1패로 만들고 대구로 향하는 것이 1차 목표였는데 이를 이뤄내 기쁘다. 출루와 인플레이 타구를 만드는 데 집중했다”며 “대구에서도 좋은 모습을 팬들에게 보여줄 수 있도록 노력하겠다”고 다짐했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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