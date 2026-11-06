[달아오른 KS] 짓누르는 중압감… 김현수 vs 최형우 ‘베테랑의 리더십’ 승부 가른다

프로야구 KT 김현수. 사진=뉴시스

프로야구 삼성 최형우. 사진=뉴시스

‘KT 김현수 vs 삼성 최형우’

베테랑의 리더십이 승부를 가른다. 프로야구 KT와 삼성의 한국시리즈(KS·7전4선승제)가 절정으로 치닫는다. 대구 삼성라이온즈파크로 장소를 옮겨 6일부터 오는 8일까지 사흘간 3∼5차전을 치른다. 앞선 1, 2차전에선 모두 1점 차로 희비가 엇갈리며 1승씩 나눠가졌다. 1차전은 KT가 타선의 힘을 앞세워 8-7로 이겼고, 2차전에선 삼성이 연장 접전 끝에 3-2로 승리했다.

균형을 깨뜨려야 할 3차전, KS의 무거운 중압감을 이겨내야 한다. 실제 1, 2차전 모두 결정적인 수비 실책이 나왔고, 모두 득점으로 연결됐다. 단 한 번의 실수가 시즌 전체의 성패를 가른다.

베테랑의 리더십이 팀의 승패를 가르는 키워드로 떠올랐다. 팀 분위기를 아우르는 동시에 해결사 역할까지 해낸다. 단기전이기에 이러한 역할이 더 도드라진다.

프로야구 KT 김현수. 사진=뉴시스

프로야구 KT 김현수. 사진=뉴시스

KT의 중심에는 김현수가 있다. 이적 첫해 팀을 KS로 이끈 그는 통산 3차례 우승 반지를 낀 베테랑이다. 손가락 통증 속에서도 수비 부담을 이겨내며 출전을 강행하고 있다. 1, 2차전에서 타율 0.333(9타수 3안타) 1홈런 3타점 1볼넷으로 타선을 이끌었다. 또한 경기장 안팎에서 후배들을 다독이며 팀의 중심을 잡고 있다.

삼성에는 최형우가 맞선다. 현역 최고령 타자인 최형우는 이번 포스트시즌(PS)에서 외야 수비까지 소화하며 솔선수범하고 있다. 특유의 노련미로 타선의 무게감을 더하는 동시에, 삼성 라인업 전체의 대들보 역할을 해내고 있다. 팽팽한 균형 속에서 치러지는 대구 3연전은 김현수와 최형우, 두 베테랑의 리더십 싸움에서 승부가 갈릴 전망이다.

프로야구 삼성 최형우. 사진=뉴시스

프로야구 삼성 최형우. 사진=뉴시스

우승을 향한 두 베테랑의 의지도 남다르다. 김현수는 “여기까지 온 이상 팀에 도움이 된다면 무조건 출전해야 한다. 감독님이 말리시더라도 설득해서 경기에 나설 생각”이라며 결의를 다졌다. 최형우 역시 “정규리그 막판보다 타격감이 올라왔다. 불안함이 사라져 이제는 원하는 스윙을 할 수 있다”고 자신감을 드러냈다.

한편 KS의 팽팽한 흐름을 깰 3차전을 앞두고 KT는 우완 토종 에이스 소형준의 선발 등판을 예고했다. 이에 맞서는 삼성은 플레이오프(PO) 최우수선수(MVP)에 빛나는 아리엘 후리도를 마운드에 올린다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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