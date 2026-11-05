써니힐 출신 은주, ‘엄마가 미쳤어요’ OST ‘향기 머문 바람’ 7일 발매

그룹 써니힐 출신 가수 은주가 ‘엄마가 미쳤어요’ OST에 참여한다.

은주가 가창한 KBS1 일일드라마 ‘엄마가 미쳤어요’ OST 신곡 ‘향기 머문 바람’은 오는 7일 발매된다.

스치는 바람처럼 자연스럽게 스며드는 사랑의 감정을 표현한 인디 록 곡이다. 일상 속에서 문득 떠오르는 그리움과 설렘을 바람과 계절의 이미지에 빗대어 풀어냈다.

“바람은 내 창가를 스치고 / 네 이름만 자꾸 남겨둬”라는 가사와 “바람은 향기를 머금고 / 사랑은 파도를 타고 / 나는 네가 좋아 자꾸만 네가 좋아”라는 후렴구를 통해 한 사람을 향한 마음을 표현했다.

곡은 청량한 밴드 사운드에 은주의 맑고 감미로운 음색을 더한 것이 특징이다. 나지막하게 시작하는 도입부부터 후반부로 갈수록 고조되는 멜로디를 통해 사랑과 그리움의 감정선을 담아냈다.

이번 OST는 작곡가 팀 필승불패와 220v가 공동으로 작사·작곡했다.

써니힐의 메인보컬로 활동한 은주는 이후에도 다양한 음악 활동을 이어왔다. 이번 신곡에서는 특유의 섬세한 보컬과 감성적인 표현력을 바탕으로 드라마의 분위기를 더할 예정이다.

‘엄마가 미쳤어요’는 평생 가족만을 위해 살아온 엄마와 자신만을 위해 살아온 엄마, 그리고 두 엄마의 자식들이 얽히며 벌어지는 가족 성장기를 그린 작품이다. 성준해 감독이 연출하고 나승현 작가가 집필했으며 정민아와 동하, 김희정, 강경헌 등이 출연한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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