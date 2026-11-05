NCT DREAM이 10주년 타이틀곡 ‘Boogie Woogie’에 담은 메시지는?

NCT DREAM이 정규 6집 타이틀곡 ‘Boogie Woogie’로 데뷔 10주년의 축제 분위기를 이어간다.

NCT DREAM의 정규 6집 ‘DREAM AFTER DREAM’은 타이틀곡 ‘Boogie Woogie’를 포함해 총 10곡으로 구성됐으며, 오는 9일 오후 6시 각종 음악 플랫폼을 통해 공개된다.

‘Boogie Woogie’는 70년대 디스코 펑크의 감성과 현대적인 신시사이저 사운드를 결합한 업템포 댄스곡이다. 함께한 10년을 축하하고 서로에게 감사하며 지금을 즐기자는 메시지를 담았으며, 멤버 재민이 작사에 참여했다.

퍼포먼스에는 안무가 리정이 참여했다. 후렴에서 주먹을 좌우로 흔드는 ‘부기우기’ 포인트 안무와 멤버들이 한 줄로 이어 이동하는 동작 등을 통해 곡의 경쾌한 분위기를 살렸다. 리정은 앞서 ‘CHILLER’에서도 NCT DREAM과 호흡을 맞춘 바 있다.

NCT DREAM은 오는 12일 오후 8시 서울 마포구 큐브컨벤션센터에서 열리는 정규 6집 발매 기념 쇼케이스 ‘The Harvest Day – DREAM AFTER DREAM’에서 ‘Boogie Woogie’ 무대를 처음 공개한다.

정규 6집 ‘DREAM AFTER DREAM’은 오는 9일 음원과 음반으로 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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