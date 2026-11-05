라이즈, 퍼포먼스 내려놓고 보컬 앞세웠다…‘Insomnia’ 외신 호평

그룹 라이즈(RIIZE)의 싱글 ‘Insomnia’가 해외 음악·문화 매체들의 주목을 받고 있다.

라이즈는 지난 10월 ‘Insomnia’ 발표에 앞서 글로벌 대중문화 매체 투모로우 매거진(tmrw Magazine)의 단독 커버를 장식했다. 당시 라이즈는 인터뷰를 통해 신곡에 대해 “더 부드럽고 감성적인 사운드를 만날 수 있을 것”이라고 예고했다.

발매 후에는 음악적 변화에 대한 평가가 이어졌다. 영국 음악 전문 매체 클래시(CLASH)는 ‘Insomnia’를 “밤에 듣기 좋은 편안한 음악”이라고 소개했으며, GQ 독일은 여섯 멤버의 보컬이 돋보이는 곡이라고 평가했다.

빌보드 브라질은 기존 라이즈의 댄스곡과 다른 시도에 주목했다. 어쿠스틱 기타를 전면에 내세운 차분한 사운드를 특징으로 꼽으며 음악적 변화를 조명했다.

미국 The Bias List 역시 후렴에서 멤버들의 보컬이 겹겹이 어우러지는 점을 언급했으며, stupidDOPE와 KPOPWORLD 등은 퍼포먼스 중심의 기존 이미지에서 벗어난 시도와 음악적 확장에 주목했다.

미국 MTV와 빌보드는 ‘Insomnia’ 뮤직비디오 촬영 현장 비하인드 콘텐츠를 공개했고, 영국 NME와 미국 팝 베이스 역시 신곡 추천 목록에 ‘Insomnia’를 포함했다.

차트에서도 성적을 냈다. ‘Insomnia’는 써클 주간 다운로드 차트와 멜론 글로벌 K-차트 주간 1위를 기록했다. 중국 QQ뮤직에서는 ‘더블 골드’ 인증을 받고 디지털 앨범 판매 싱글 차트와 뮤직비디오 관련 주간 차트에서 1위에 올랐다. 텐센트뮤직 K팝 차트에서도 주간 1위를 기록했으며, 아이튠즈 톱 송 차트에서는 전 세계 7개 지역 정상에 올랐다.

‘Insomnia’는 어쿠스틱 기타를 중심으로 한 팝 곡으로, 라이즈가 기존에 보여준 퍼포먼스 중심 음악과는 다른 방향을 선보인 싱글이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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