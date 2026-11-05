피원하모니, 데뷔 때 시작한 히어로 서사 마지막 임무…‘BLOW UP’ 첫 공개

그룹 피원하모니(P1Harmony)가 미니 10집 ‘BLOW UP’ 발매를 앞두고 신곡 무대를 처음 공개했다.

피원하모니는 지난 4일 연세대학교 대강당에서 미니 10집 ‘BLOW UP’ 쇼케이스를 열고 팬들과 만났다.

이날 쇼케이스는 ‘HERO SOCIETY INFO SESSION’이라는 이름의 신입 히어로 채용설명회 콘셉트로 진행됐다. 멤버들은 선배 히어로로서 멘토링과 단체 미션을 진행하며 이번 앨범의 세계관을 공연에 녹였다.

무대에서는 미니 8집 수록곡 ‘Work’를 시작으로 ‘DUH!’, ‘Back Down’, ‘Do It Like This’ 등 대표곡을 선보였다. 이어 미니 10집 수록곡 ‘MOMENTUM’과 타이틀곡 ‘BLOW UP’ 무대를 최초 공개했다.

피원하모니는 “피스 여러분과 즐거운 추억을 쌓을 수 있어서 좋았고, 무대도 재밌게 즐겨주셔서 감사하다”며 “이번 앨범도 열심히 준비한 만큼 멋진 모습을 많이 보여드리겠다”고 말했다.

‘BLOW UP’은 피원하모니가 8개월 만에 선보이는 미니앨범이다. 영웅으로 돌아온 멤버들이 마지막 임무를 수행하며 그동안 이어온 히어로 서사를 완성하는 이야기를 담았다.

동명의 타이틀곡 ‘BLOW UP’은 한계를 깨고 앞으로 나아가는 여정을 그린 곡이다.

피원하모니의 미니 10집 ‘BLOW UP’은 오는 6일 오후 2시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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