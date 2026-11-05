‘요즘 대세’ 김규원, 정극 이어 시트콤 도전…‘궁전랜드’서 먹잘알 변신

코미디언 겸 배우 김규원이 티빙 첫 오리지널 시트콤 ‘궁전랜드’에 출연한다.

오는 2027년 공개되는 ‘궁전랜드’는 겉은 화려하지만 속은 고단한 놀이공원 아르바이트생들의 이야기를 그린 작품이다.

김규원은 극 중 궁전랜드 워터월드에서 근무하는 ‘궁전즈’의 맏형 양성욱 역을 맡는다. 양성욱은 음식에 진심인 ‘먹잘알’이자 큰 체격과 달리 여린 성격을 지닌 인물이다. 주변 사람들의 이야기에 잘 공감하고 동료들을 챙기는 한편, 잡다한 정보에 밝은 ‘아는 형님’ 같은 캐릭터로 그려진다.

김규원은 2023년 tvN ‘코미디빅리그’로 데뷔한 뒤 쿠팡플레이 ‘SNL 코리아’에서 다양한 코믹 캐릭터를 선보였다. 제5회 청룡시리즈어워즈에서는 신인남자예능인상을 수상했다.

이후 JTBC 드라마 ‘아파트’에서 큰둥이 역을 맡아 정극 연기에도 도전했다. 이번 ‘궁전랜드’에서는 코미디와 연기 경험을 바탕으로 생활형 캐릭터를 선보일 예정이다.

‘궁전랜드’는 2027년 티빙에서 공개된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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