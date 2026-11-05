앤더블, ‘프렌치 키싱’ 퍼포먼스 통했다…컴백 후 상승세 계속

그룹 앤더블(AND2BLE)이 신곡 ‘French Kissing(프렌치 키싱)’으로 다양한 퍼포먼스를 선보이며 컴백 활동을 이어가고 있다.

앤더블은 지난달 27일 미니 2집 ‘Sequence 02: Attraction(시퀀스 투: 어트랙션)’을 발매하고 타이틀곡 ‘프렌치 키싱’으로 활동 중이다.

‘프렌치 키싱’은 강렬한 끌림의 순간을 표현한 트로피컬 R&B 곡이다. 최면적인 그루브와 레게 베이스 라인이 어우러진 사운드에 매혹적인 분위기의 보컬과 퍼포먼스를 더했다.

양손으로 입을 가린 뒤 두 개의 입술이 겹치는 듯한 동작을 표현한 포인트 안무가 특징이다. 다섯 멤버는 파워풀하면서도 절도 있는 군무를 통해 곡이 지닌 분위기를 무대 위에 구현하고 있다.

이번 타이틀곡의 안무는 세계적인 안무가 닉 조셉(Nick Joseph)이 맡았다. 다수의 K-팝 아티스트와 협업해 온 그는 앤더블의 팀워크와 개별 멤버들의 표현력을 살린 안무를 완성했다.

수록곡 ‘Potion(포션)’ 무대에서는 또 다른 매력을 선보였다. 첫눈에 느끼는 설렘을 절제된 움직임과 유연한 춤선으로 표현하며 타이틀곡과 차별화된 분위기를 연출했다.

퍼포먼스 관련 웹 콘텐츠도 관심을 받고 있다. 앤더블은 컴백 이후 ‘릴레이댄스’, ‘스튜디오 춤’ 등에 출연해 ‘프렌치 키싱’ 무대를 선보였다. ‘스튜디오 춤’ 영상은 조회수 100만회를 넘어섰다.

음반과 음원 관련 성과도 이어지고 있다. ‘시퀀스 투: 어트랙션’은 발매 첫 주 판매량 80만장을 돌파하며 자체 초동 기록을 경신했다. 전 세계 15개 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트 톱10에도 진입했다.

‘프렌치 키싱’ 뮤직비디오는 조회수 3700만회를 돌파했으며, 앤더블은 신곡으로 음악방송 2관왕을 달성했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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