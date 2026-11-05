솔라, 12일 신곡 ‘나의 20대에게’ 발매…하림 지원사격

그룹 마마무(MAMAMOO) 솔라가 약 1년 7개월 만에 국내 신곡을 발표한다.

솔라는 최근 마마무 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 새 싱글 ‘나의 20대에게 (Harmonica. 하림)’의 가사 일부를 담은 ‘오늘의 한마디’ 콘텐츠를 공개했다.

공개된 이미지에는 다이어리와 메신저, 전자사전 등 복고풍 소품을 배경으로 신곡의 가사가 담겼다. “좀 쉬어도 돼 네가 먼저여도 돼”, “괜찮은 척하던 널 내가 안아줄게”, “그때의 네가 있었기에 지금 내가 있어” 등의 문구를 통해 곡이 전하고자 하는 메시지를 엿볼 수 있다.

오는 12일 발매하는 ‘나의 20대에게’는 솔라가 지난해 4월 싱글 2집 ‘WANT(원트)’ 이후 약 1년 7개월 만에 국내에서 선보이는 신곡이다.

이번 곡에는 싱어송라이터 하림이 하모니카 연주로 참여했다. 솔라의 보컬과 하림의 하모니카 연주가 어우러져 어떤 음악을 들려줄지 관심을 모은다.

솔라는 그동안 ‘SPIT IT OUT(스핏 잇 아웃)’, ‘容 : FACE(용 : 페이스)’, ‘COLOURS(컬러스)’, ‘WANT’ 등 다양한 솔로 작품을 발표하며 음악 활동을 이어왔다. 여러 장르와 콘셉트를 오가며 자신만의 음악적 색깔을 넓혀온 만큼 이번 신곡에서는 위로의 메시지를 담은 보컬을 선보일 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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