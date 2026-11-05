‘데뷔 3주년’ 원팩트, 28일 팬콘서트 개최…선예매 오픈

그룹 원팩트(ONE PACT)가 데뷔 3주년을 맞아 단독 팬콘서트를 개최한다.

5일 소속사 아르마다이엔티에 따르면 원팩트는 오는 28일 오후 4시 서울 예림당아트홀에서 데뷔 3주년 기념 팬콘서트 ‘ONE PACT 3RD ANNIVERSARY FAN CONCERT [Momentum]’을 개최한다.

이번 공연은 원팩트가 데뷔 이후 걸어온 음악적 여정을 돌아보고 공식 팬덤 앤하트(&HEART)와 소통하기 위해 마련됐다. 공연명 ‘Momentum(모멘텀)’에는 앞으로 나아가는 원동력이라는 의미를 담았다.

첫 월드투어를 마친 뒤 국내에서 선보이는 공연이라는 점에서 의미를 더한다. 원팩트는 지난 8월 미국 피닉스를 시작으로 미국 9개 도시와 중남미 4개 도시, 캐나다 토론토까지 총 14개 도시를 순회하며 해외 팬들과 만났다.

지난 2023년 데뷔한 원팩트는 ‘좋겠다’, ‘100!’, ‘SANE’ 등 다양한 곡을 발표하며 활동을 이어왔다. 지난 7월에는 디지털 싱글 ‘TUNED IN(튠드 인)’을 발매하고 타이틀곡 ‘U so hot(유 쏘 핫)’으로 새로운 음악을 선보였다.

이후 첫 월드투어를 통해 해외 활동 영역을 넓힌 원팩트는 이번 팬콘서트에서 그동안 쌓아온 무대 경험을 바탕으로 팬들과 다시 만날 예정이다.

팬콘서트 티켓은 5일 오후 8시 예스24 티켓을 통해 팬클럽 선예매가 시작된다. 일반 예매는 오는 9일 오후 8시부터 진행된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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