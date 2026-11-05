김재중·김준수 20년 담은 JX, 고베 다음엔 어디로 가나

김재중과 김준수의 유닛 JX가 일본 고베에서 아시아 투어 첫 해외 공연을 마쳤다.

김재중과 김준수는 지난 3일과 4일 일본 지라이온 아레나 고베에서 ‘JX 2026 TOUR CONCERT <CORE>’를 개최했다.

지난달 인천 인스파이어 아레나 공연 이후 약 한 달 만에 이어진 이번 무대는 ‘CORE’ 투어의 첫 해외 공연이자, 두 사람이 JX로 함께 고베를 찾은 첫 무대다.

JX는 20년이 넘는 음악 활동을 아우르는 세트리스트와 합동 무대를 선보였다. 김재중과 김준수는 보컬과 퍼포먼스를 중심으로 공연을 이끌었으며, 일본어로 관객들과 소통하며 현지 팬들과 호흡했다.

두 사람은 지난 2024년 데뷔 20주년을 기념해 서울과 일본 사이타마에서 첫 합동 콘서트 ‘IDENTITY’를 개최한 바 있다. 올해는 ‘CORE’라는 이름으로 투어 규모를 넓혀 아시아 주요 도시에서 공연을 이어가고 있다.

JX의 ‘CORE’ 투어는 오는 7~8일 마카오, 14~15일 오사카, 21일 타이베이, 12월 4~6일 요코하마로 이어진다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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