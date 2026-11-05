채정안, 돌싱녀·모솔남 연애에 과몰입…‘돌싱N모솔’ MC 복귀

배우 채정안이 ‘연애기숙학교 2기-돌싱N모솔’ MC로 돌아왔다.

지난 3일 첫 방송된 MBC에브리원·E채널 ‘연애기숙학교 2기-돌싱N모솔’에서는 새로운 사랑을 찾아 연애기숙학교에 입학한 돌싱녀와 모솔남들의 첫 만남과 첫인상 선택, 데이트가 공개됐다.

1기에 이어 MC를 맡은 채정안은 출연자들의 표정과 행동을 살피며 상황을 짚었다. 긴장해 제대로 인사를 건네지 못한 모솔남에게는 “너무 긴장해서 목소리가 안 나온 거야”라며 출연자의 입장에서 상황을 해석했다.

첫 데이트에서는 이전 기수와 달리 적극적으로 움직이는 모솔남들의 변화를 짚기도 했다. 함께 MC를 맡은 김풍, 넉살과 각자의 시선을 주고받으며 출연자들의 관계 변화를 지켜봤다.

채정안은 첫 방송에 앞서 열린 제작발표회에서 “돈 받고 이렇게 재밌어도 되나 싶을 정도로 녹화 시간만큼은 가족처럼 재밌게 흠뻑 빠져서 보고 있다”고 프로그램에 대한 애정을 전하기도 했다.

‘연애기숙학교 2기-돌싱N모솔’은 매주 화요일 오후 10시 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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