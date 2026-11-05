‘더 글로리’ 어린 이사라 배강희, 이제는 영화로…‘최종면접’ 출격

배우 배강희의 화보 비하인드 컷이 공개됐다.

소속사 하이지음스튜디오는 지난 4일 배강희의 데이즈드 11월호 화보 비하인드 사진을 공개했다.

사진 속 배강희는 블랙 재킷을 활용한 스타일링과 절제된 표정으로 차분한 분위기를 보여준다. 카메라를 바라보는 시선과 포즈에 변화를 주며 여러 컷에서 각기 다른 인상을 만들었다.

배강희는 지난 4일 개봉한 영화 ‘최종면접’으로 첫 스크린 데뷔에 나섰다. 극 중 빈틈없는 스펙을 갖춘 완벽주의자 차주원 역을 맡아 감정을 쉽게 드러내지 않는 냉정한 인물을 연기했다.

그동안 배강희는 넷플릭스 시리즈 ‘더 글로리’의 어린 이사라, tvN ‘무인도의 디바’의 은모래, 넷플릭스 영화 ‘사마귀’의 양수민 등 서로 다른 성격의 캐릭터를 맡아왔다.

첫 영화 ‘최종면접’까지 활동 영역을 넓힌 배강희가 이후 어떤 작품으로 행보를 이어갈지 관심이 모인다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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