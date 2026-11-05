정해인, 산티아고·상파울루·멕시코시티까지 간다…글로벌 팬미팅 재개

배우 정해인이 약 2년 만에 팬미팅 투어에 나선다.

정해인은 내년 1월 16일 홍콩을 시작으로 ‘2027 JUNG HAE IN FAN MEETING MEET ME THERE’를 개최한다.

투어는 1월 23일 방콕, 1월 31일 마닐라, 2월 10일 산티아고, 2월 12일 상파울루, 2월 14일 멕시코 시티, 2월 21일 타이베이로 이어진다. 이후 서울에서 투어의 마지막을 장식할 예정이다.

이번 팬미팅은 2024년 진행한 ‘OUR TIME’ 이후 약 2년 만이다. 정해인은 아시아 주요 도시뿐 아니라 지난 투어에서 처음 찾았던 라틴아메리카 지역도 다시 방문한다.

팬미팅 타이틀 ‘MEET ME THERE’는 각자의 자리에서 시간을 보내던 정해인과 팬덤 해이니즈가 한곳에서 만나 같은 시간을 나눈다는 의미를 담았다.

정해인은 지난 8월 공개된 넷플릭스 시리즈 ‘이런 엿같은 사랑’에 출연했으며, 내년 공개 예정인 티빙 오리지널 ‘러브 바이러스’에도 출연한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]