‘LCK 어워드’ 12월16일 치지직 롤파크서 개최…올해의 선수는 누구

올해 리그 오브 레전드 챔피언스 코리아(LCK)를 빛낸 선수와 팀을 선정하는 ‘2026 LCK 어워드’가 오는 16일 서울 종로구 치지직 롤파크에서 열린다.

LCK를 주최하는 라이엇 게임즈는 5일 이 같은 시상식 개최 계획을 발표했다.

LCK 어워드는 한 해 동안 뛰어난 활약을 펼친 선수와 지도자 등을 선정하는 시상식이다. 최고 영예인 ‘올해의 선수’를 비롯해 탑, 정글, 미드, 바텀, 서포터 등 5개 포지션별 올해의 선수를 발표한다.

정규 라운드 종료 후 발표된 정규 라운드 최우수선수(MVP), ALL LCK 퍼스트 팀, 최다 플레이어 오브 더 매치(POM) 수상자에 대한 시상도 진행된다.

이와 함께 ‘올해의 감독’과 선수 생활 동안 한 차례만 받을 수 있는 ‘신인왕’ 수상자를 시상한다. LCK 후원 기업들이 직접 선정하는 특별상도 마련된다.

올해 시상식은 2026시즌 동안 10개 팀이 경기를 펼친 치지직 롤파크에서 열린다. 2018년 완공된 롤파크는 8년 넘게 LCK 경기가 진행된 장소로, 올해 초 네이버가 LCK와 명명권 계약을 체결하면서 치지직 롤파크로 이름을 변경했다.

올해도 LCK컵과 정규 시즌, 플레이-인, 플레이오프 등이 치지직 롤파크에서 열렸다. 라이엇 게임즈는 선수와 팬들이 함께했던 공간에서 시상식을 개최해 한 해의 주요 순간들을 되돌아본다는 취지다.

오는 12월에는 치지직 롤파크에서 2026년 LCK의 주요 장면을 돌아볼 수 있는 사진전도 진행될 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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