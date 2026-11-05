보넥도·비투비·더윈드·배진영…‘2026 웨이브 오브 이클립스’ 12월19일 개최

그룹 보이넥스트도어와 비투비, 더윈드, 가수 배진영이 연말 K-팝 공연을 통해 팬들과 만난다.

‘2026 WAVE of ECLIPSE(2026 웨이브 오브 이클립스)’는 오는 12월19일 경기 고양시 킨텍스 제2전시장 7홀에서 개최된다.

이번 공연은 오후 1시와 오후 6시30분 두 차례 진행되며 회당 약 150분 동안 이어진다. 각기 다른 음악적 색깔을 지닌 아티스트들이 라이브와 퍼포먼스를 선보일 예정이다.

무대에는 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR), 비투비(BTOB), 더윈드(The Wind), 배진영(BAE JINYOUNG)이 오른다.

보이넥스트도어는 특유의 음악적 개성과 에너지 넘치는 퍼포먼스를 선보일 예정이다. 비투비는 탄탄한 가창력과 풍부한 무대 경험을 바탕으로 공연에 힘을 보탠다. 더윈드는 기존의 청량한 이미지에서 한층 확장된 ‘청량악동’ 콘셉트로 무대에 오르며, 그룹 활동을 넘어 솔로 아티스트로 입지를 다져온 배진영도 자신만의 음악적 매력을 선보인다.

공연 관계자는 “다가오는 티켓 오픈을 시작으로 완성도 높은 연말 공연을 선보일 수 있도록 준비하겠다”고 전했다. 티켓은 오는 11일부터 예스24티켓에서 판매된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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