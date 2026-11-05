[아시안컵 연기] 손흥민 다음은 누구인가… 한국 축구, 차기 리더 찾기 과제

손흥민 이후 한국 축구대표팀을 이끌 차세대 리더를 고민해야 하는 시점이다. 손흥민이 지난 달 6일 용인미르스타디움에서 열린 우즈베키스탄전에서 선제골을 넣은 뒤 기뻐하고 있다. 사진=뉴시스

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“선수들의 신뢰와 지지를 받아야 한다.”

아시안컵 연기로 한국 축구대표팀에 새로운 시대를 준비할 시간이 주어졌다. 당장의 목표는 2027 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵이다. 그러나 시선은 그 너머를 향해야 한다. 손흥민(LAFC)의 뒤를 이어 대표팀을 이끌 차세대 리더를 발굴하고, 2030 월드컵까지 내다보는 세대교체의 밑그림을 그려야 할 때다.

당초 내년 1월 개최 예정이던 2027 아시안컵이 같은 해 12월로 연기됐다. 2026 북중미 월드컵에서 32강 진출에 실패한 아픔을 딛고 다시 출발할 기회다. 하지만 단순히 아시안컵 성적을 위한 재정비에 그쳐서는 안 된다. 주장 손흥민의 뒤를 이어 팀의 중심을 잡고 후배들을 이끌 차세대 리더를 찾아야 한다. 아시안컵을 넘어 2030 스페인·포르투갈·모로코 월드컵까지 바라보는 장기적인 세대교체가 필요한 시점이다.

손흥민은 여전히 대표팀의 중심이다. 1992년생인 그는 만 34세로 선수 생활의 황혼기에 접어들었지만 대표팀 내 영향력은 물론 팬들의 지지도 절대적이다. A매치 151경기 59골로 한국 남자축구 최다 출전과 최다골 기록까지 보유하고 있다. 그렇다고 차기 주장에 대한 고민을 미룰 수만은 없다. 손흥민은 아시안컵이 열리는 시점에는 만 35세가 된다. 경기력과 몸컨디션, 사령탑의 대표팀 구상에 따라 역할이 달라질 수 있다.

차기 주장감이 선뜻 보이지 않는다. 그동안 차기 주장 후보로는 손흥민과 이재성(마인츠) 등 이른바 ‘92라인’을 뒤따르는 ‘96라인’이 주목받았다. 1996년생 동갑내기인 김민재(바이에른 뮌헨)와 황인범(FC포르투), 황희찬(샬케04)이 대표적이다. 유럽 무대를 누비고 있고, A매치 경험도 풍부하다. 월드컵 무대도 두 번 이상 밟았다.

하지만 최근 분위기는 녹록지 않다. 이들 3인방은 최근 대표팀 내부에서 불거진 내분설과 은퇴설의 중심에 섰다. 선수단 갈등은 발생할 수 있지만 이를 둘러싼 잡음이 외부로 번졌다. 대표팀 은퇴라는 민감한 문제까지 거론되면서 상황이 복잡해졌다. 선수단의 신뢰와 결속을 다져야 하는 과제가 남은 만큼 이들에게 차기 리더 역할을 기대하기는 현실적으로 어려워졌다.

그렇다고 한 세대 아래에서 대안을 찾기도 쉽지 않다. 차기 리더 후보로 거론할 만한 선수로는 1998년생 조규성(미트윌란)과 2001년생 이강인(아틀레티코 마드리드) 정도다. 다만 대표팀 주장이 지닌 상징성과 책임감 그리고 A매치 경력까지 고려하면 이들에게 곧바로 무게를 싣기에는 이르다는 평가다.

결국 차기 리더를 정하는 데 명확한 기준이 필요하다. 선수단의 신뢰를 받으면서 팀을 하나로 묶을 수 있는 역량은 물론 장기적인 관점에서 차기 월드컵까지 내다봐야 한다. 월드컵에서 대표팀의 주축으로 활약하며 그라운드 안팎에서 팀을 이끌 수 있어야 한다.

최동호 스포츠평론가는 “대표팀 주장은 향후 세대교체라는 관점에서 반드시 필요하다”며 “무엇보다 대표팀 선수들의 신뢰와 지지를 받는 사람이어야 한다. 이는 변하지 않는 가장 중요한 원칙”이라고 강조했다. 이어 “아시안컵 뿐만 아니라 차기 월드컵을 향한 준비도 시작해야 한다”며 “당장 지금 잘하는 선수가 아니라 4년 뒤 월드컵에서 팀 전력을 최대한으로 끌어낼 수 있는 주장을 전제로 팀이 구성돼야 한다”고 조언했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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