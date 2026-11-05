빅스 켄, ‘1X5’, 왜 5번째 캐릭터만 공개하지 않았나

빅스 켄이 새 앨범 ‘1X5’의 캐릭터 포스터를 공개했다.

켄은 5일 오후 공식 SNS를 통해 신보 ‘1X5’의 캐릭터 포스터를 선보였다. 포스터에는 책가방을 멘 모범생, 래퍼, 라이더, 부드러운 분위기의 남성 등 서로 다른 4가지 모습이 담겼다.

각 캐릭터에는 개별 키워드와 설정도 더해졌다. 고민을 극복하고 도전에 나서는 모범생부터 자신의 무대를 만들어가는 뮤지션, 질주 본능을 지닌 라이더 등 각기 다른 이야기를 통해 앨범의 콘셉트를 보여준다.

앞서 커밍순 티저에서는 총 5가지 오브제가 공개됐다. 이번 포스터에서는 그중 4개 캐릭터만 먼저 모습을 드러내면서 아직 공개되지 않은 마지막 5번째 콘셉트에도 관심이 쏠린다.

‘1X5’는 키트 앨범(KiT Album) 형태로 발매된다. 켄은 2024년 기프트 앨범 ‘Consolation & Love’와 지난해 리메이크 싱글 ‘RE’에 이어 이번에도 키트 앨범 형태를 선택했다.

켄의 신보 ‘1X5’는 오는 17일 오후 1시 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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