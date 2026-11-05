신민아는 CG로 완성된 ‘퀸’과 어떻게 교감 연기를 했을까?

배우 신민아가 ‘재혼 황후’에서 신비로운 새 ‘퀸’과 특별한 관계를 그려내고 있다.

디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘재혼 황후’는 동대제국 황후 나비에(신민아)가 황제 소비에슈(주지훈)에게 이혼을 통보받은 뒤, 서왕국 왕자 하인리(이종석)와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지다.

극 중 나비에는 누구에게도 쉽게 속내를 드러내지 않는 인물이지만, 퀸 앞에서는 다른 모습을 보인다. 편지통을 달고 찾아온 새에게 자신의 호칭과 같은 ‘퀸’이라는 이름을 붙이고, 말하지 못했던 고민과 감정을 털어놓으며 점차 가까워진다.

혼자 눈물을 삼키는 나비에의 뺨을 퀸이 어루만지는 장면 등 두 존재의 교감은 나비에의 외로움과 인간적인 면을 보여주는 장치로 활용됐다.

촬영 당시 신민아는 실제 새가 아닌 CG용 모형을 두고 연기했다. 퀸의 움직임을 상상하며 시선과 표정, 반응의 타이밍을 맞춰야 했던 만큼 리액션 연기가 중요한 장면이었다.

신민아는 황후로서의 절제된 태도와 퀸 앞에서만 드러나는 부드러운 감정을 오가며 나비에의 또 다른 면을 보여주고 있다.

‘재혼 황후’는 디즈니+에서 매주 수요일 2편씩 공개되며 총 10부작이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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