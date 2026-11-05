‘꿀알바’ 글로벌 흥행…이재욱, 장르물 존재감 합격점

사진=넷플릭스

배우 이재욱이 주연을 맡은 넷플릭스 시리즈 ‘꿀알바’에서 복합적인 감정 연기와 긴박한 액션을 선보이며 글로벌 흥행을 이끌고 있다.

이재욱이 출연한 넷플릭스 시리즈 ‘꿀알바’는 공개 3일 만에 글로벌 비영어 쇼 4위에 오르며 뜨거운 관심을 받고 있다. 브라질과 이집트, 프랑스, 독일, 홍콩, 인도, 이탈리아, 말레이시아, 멕시코, 필리핀, 사우디아라비아, 태국 등 총 51개국 톱10에도 이름을 올렸다.

‘꿀알바’는 생계를 위해 시작한 아르바이트에서 예상치 못한 사건에 휘말리는 청년의 이야기를 그린 호러 시리즈다.

이재욱은 거대한 빚에 쫓기다 수상한 아르바이트에 뛰어드는 청년 혁준 역을 맡았다. 생계를 위해 시작한 일에서 아버지의 흔적을 발견하고 목숨을 위협받는 상황에 놓이지만, 현실적인 문제로 인해 다시 위험한 일자리를 찾아 나서는 인물이다.

극 중 혁준은 잇따른 사건을 겪으며 점차 변화한다. 이재욱은 혼란과 불안 속에서 상황을 해결하려는 인물의 심리를 표현하는 한편, 가족 문제와 경제적 어려움으로 갈등하는 청년의 모습을 그려냈다.

긴박한 액션 연기도 선보였다. 현실적인 생계 문제와 기이한 사건이 맞물리는 작품의 특성에 맞춰 감정 연기와 액션을 오가며 극을 이끌었다.

그동안 다양한 작품에서 폭넓은 캐릭터를 소화해 온 이재욱은 이번 ‘꿀알바’를 통해 호러 장르에서도 새로운 모습을 선보였다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]