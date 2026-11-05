‘13년 만에 역주행’ 베스티, ‘연애의 조건’ 왜 지금 대만 차트 1위까지 올랐나

걸그룹 베스티(BESTie)의 ‘연애의 조건(Love Options)’이 4000여 일 만의 완전체 음악방송 무대를 계기로 국내에 이어 해외 차트에서도 역주행하고 있다.

5일 오전 기준 ‘연애의 조건’은 대만 스포티파이와 아이튠즈 차트에서 나란히 1위에 올랐다. 스포티파이에서는 기존 3위에서 정상으로 올라섰으며, 아이튠즈에서도 1위를 유지했다.

아시아 다른 지역에서도 상승세가 이어졌다. 아이튠즈 홍콩 3위, 말레이시아 6위를 기록했고 애플뮤직에서는 대만 2위, 홍콩 5위에 올랐다.

음악 검색 플랫폼 샤잠에서는 필리핀, 베트남, 중국, 일본, 싱가포르, 태국, 한국 등 7개 국가에서 TOP10에 진입했다.

국내에서는 최근 MBC ‘쇼! 음악중심’ 출연 직후 멜론 TOP100 14위까지 오르며 자체 최고 순위를 기록했다. 숏폼 콘텐츠를 통해 다시 주목받기 시작한 데 이어 완전체 재결합과 약 4000일 만의 음악방송 무대가 이어지면서 역주행에 힘이 붙었다.

방송 후 공개된 ‘연애의 조건’ 무대 영상은 합산 조회수 756만 회를 넘어섰으며, 무대 영상과 풀캠 영상에 달린 댓글도 합산 1만4000여 개를 기록했다.

‘연애의 조건’은 국내 음원 차트에서 시작된 역주행을 대만과 홍콩, 말레이시아 등 아시아 지역으로 넓히며 다시 주목받고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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