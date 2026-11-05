CJ ENM, 3분기 영업익 221억원…전년 比 25.5% 증가

CJ ENM이 올해 3분기 매출 1조1904억원, 영업이익 221억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 4.4% 감소하고 25.5% 증가한 수치다.

CJ ENM은 5일 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 기준으로 이 같은 3분기 실적을 공시했다.

부문별로 보면 미디어플랫폼 부문은 매출 3518억원으로 전년 동기 대비 10.0% 증가했다. 영업이익은 59억원으로 흑자 전환했다. 방송광고 시장의 계절적 비수기에도 주요 콘텐츠의 시청 성과와 광고상품 다각화, 협찬 확대 등을 통해 TV광고 매출 감소세를 완화했다.

온라인 동영상 서비스(OTT) 티빙은 가입자 증가와 광고 매출 확대에 힘입어 성장세를 이어갔다. 광고 매출은 전년 동기 대비 42.1% 증가했다. KBO 경기 편성 감소와 오리지널 콘텐츠 공백에도 구독·광고 사업에서 성장세를 유지했다.

영화·드라마 부문은 매출 2853억원, 영업이익 155억원을 기록했다. 넷플릭스 오리지널 ‘천천히 강렬하게’ 납품과 ‘포핸즈’, ‘내일도 출근’ 등 글로벌 OTT 대상 콘텐츠 선판매 확대가 실적 개선에 기여했다.

글로벌 콘텐츠 성과도 이어졌다. TV 시리즈 ‘에덴의 동쪽’과 영화 ‘짐승들’이 각각 넷플릭스 글로벌 영어 TV·영화 부문 1위에 올랐으며, ‘로또 1등도 출근합니다’는 디즈니+ 일본 드라마 부문 정상에 올랐다.

음악 부문은 매출 2044억원으로 전년 동기 대비 3.6% 증가했지만 영업손실 73억원을 기록했다. 엠넷플러스 오리지널 지식재산(IP)과 신규 아티스트 육성 등 미래 성장 사업에 대한 투자가 확대된 영향이다.

소속 아티스트들의 음반과 공연 성과는 이어졌다. 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE)은 데뷔 첫해 두 앨범 연속 초동 밀리언셀러를 기록했으며, INI는 싱글 ‘ANTHEM’으로 누적 판매량 약 88만장을 달성했다. INI의 첫 도쿄돔 단독 공연에는 이틀간 약 8만3000명의 관객이 모였다.

커머스 부문은 매출 3489억원, 영업이익 67억원을 기록했다. 크리에이터 비즈니스 플랫폼 ‘온트너’ 구축 등 신규 사업 투자 확대로 영업이익은 감소했다.

반면 모바일 콘텐츠 커머스(MLC) 취급고는 전년 동기 대비 104% 증가했다. 크리에이터 커머스와 숏폼 취급고가 각각 172%, 129% 늘며 성장을 이끌었다. 모바일 앱 다운로드와 월간 활성 이용자 수(MAU)도 각각 10.6%, 11% 증가했다.

CJ ENM 관계자는 “3분기에는 광고사업 경쟁력 강화와 글로벌 콘텐츠 판매 확대에 따라 미디어플랫폼 부문이 흑자 전환하고 영화·드라마 부문 영업이익도 증가했다”며 “4분기에는 통합 광고사업 고도화와 콘텐츠 해외 유통 확대를 추진하고, 글로벌 아티스트 경쟁력 제고와 커머스 성수기 효과 극대화에 집중할 것”이라고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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