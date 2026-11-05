“사타구니가 뻐근하고 걸을 때 절뚝”… 허리 아닌 고관절 문제일 수도

사타구니가 뻐근하거나 걸을 때 통증이 나타나면 허리 디스크나 근육통을 먼저 의심하기 쉽다. 파스를 붙이거나 찜질하며 증상이 나아지기를 기다리는 경우도 많다. 하지만 사타구니 통증은 고관절 질환을 알리는 신호일 수 있어 주의가 필요하다.

고관절은 골반과 대퇴골을 연결하는 관절로 걷기, 앉기, 계단 오르내리기 등 일상적인 움직임에 중요한 역할을 한다. 고관절에 문제가 생기면 사타구니뿐 아니라 허벅지 앞쪽이나 무릎까지 통증이 퍼질 수 있어 허리 질환과 혼동하기 쉽다.

특히 퇴행성 고관절염과 대퇴골두 무혈성 괴사는 증상이 진행되면 보행에 지장을 주고 인공관절 수술이 필요한 상태로 이어질 수 있다. 박세원 경산중앙병원 정형외과 진료과장의 도움말로 고관절 질환의 주요 증상과 치료 및 관리법을 알아봤다.

◆사타구니 통증, 고관절 이상 알리는 신호?

고관절은 골반의 오목한 부위인 비구와 대퇴골의 둥근 머리 부분인 대퇴골두가 맞물려 움직이는 관절이다. 체중을 지탱하면서 다양한 방향으로 움직일 수 있도록 돕는다.

대표적인 고관절 질환으로는 퇴행성 고관절염, 대퇴골두 무혈성 괴사, 고관절 충돌증후군 등이 있다.

퇴행성 고관절염은 관절 연골이 손상되면서 통증과 운동 제한이 나타나는 질환이다. 대퇴골두 무혈성 괴사는 대퇴골두로 향하는 혈액 공급에 문제가 생겨 뼈 조직이 손상되는 질환으로, 과음이나 스테로이드 사용 등이 위험 요인으로 알려져 있다. 비교적 젊은 30~50대에서도 발생할 수 있다.

고관절 충돌증후군은 고관절을 움직일 때 대퇴골두와 비구 사이에 비정상적인 접촉이 발생하면서 통증을 유발한다. 특히 오래 앉아 있거나 고관절을 깊게 구부릴 때 사타구니 통증이 나타날 수 있다.

박세원 진료과장은 "사타구니 통증을 허리 디스크나 근육통으로 생각해 치료 시기를 놓치는 경우가 있다"며 "걸을 때 통증이 나타나거나 앉았다 일어설 때 고관절이 뻣뻣하다면 관절 상태를 확인할 필요가 있다"고 말했다.

◆허리 디스크와 어떻게 다를까

고관절 질환은 허리 디스크와 증상이 비슷하지만 통증을 유발하는 움직임에서 차이가 나타날 수 있다.

고관절에 문제가 있다면 걸을 때나 체중을 실을 때 사타구니 통증이 심해지고, 다리를 안쪽으로 돌리거나 쪼그려 앉는 동작에서 불편함이 커지는 경우가 많다.

반면 허리 디스크는 허리 움직임에 따라 통증이 달라지거나 엉덩이와 다리로 저림이 이어질 수 있다. 서혜부 탈장은 기침하거나 배에 힘을 줄 때 사타구니에 불룩한 덩어리가 나타나는 것이 특징이다.

정확한 원인 파악을 위해서는 진찰과 영상검사가 필요하다. X선 검사로 관절 간격과 뼈의 변화를 살펴보고, 대퇴골두 괴사나 연골·주변 조직의 손상이 의심된다면 자기공명영상(MRI) 검사를 고려할 수 있다.

박 과장은 "대퇴골두 무혈성 괴사는 초기 X선 검사에서 뚜렷한 이상이 확인되지 않을 수 있다"며 "사타구니 통증이 지속되거나 고관절 움직임에 제한이 있다면 정밀검사 필요성을 판단해야 한다"고 설명했다.

◆고관절 건강 지키려면

고관절 질환은 원인과 진행 단계에 따라 치료 방법이 달라진다. 초기에는 약물치료, 운동치료, 생활습관 개선 등을 통해 통증을 조절하고 관절 기능을 유지하는 데 집중한다.

생활 속에서는 적정 체중을 유지하고 고관절에 부담을 주는 동작을 줄이는 것이 중요하다. 과체중은 관절에 가해지는 하중을 증가시킬 수 있으며, 쪼그려 앉거나 다리를 꼬는 자세도 증상에 따라 불편함을 유발할 수 있다.

운동은 고관절 주변 근육을 강화하는 방향으로 진행하는 것이 좋다. 수영이나 수중 보행은 관절에 가해지는 부담을 덜면서 근력을 유지하는 데 도움이 될 수 있다. 대퇴골두 무혈성 괴사의 위험을 고려하면 과음도 피해야 한다.

박 과장은 "고관절 질환은 초기에 발견하면 관절을 보존할 수 있는 치료 선택지가 상대적으로 넓다"며 "통증을 참고 지내기보다 원인을 확인하고 상태에 맞는 치료를 받는 것이 중요하다"고 강조했다.

관절 손상이 심해져 보존적 치료만으로 통증 조절이 어렵거나 일상생활에 큰 지장이 생긴 경우에는 인공관절 수술을 고려할 수 있다. 고관절 인공관절 수술은 손상된 관절 부위를 인공 삽입물로 대체해 통증을 줄이고 보행 기능을 회복하는 치료다.

수술 여부는 통증 정도와 관절 손상 범위, 연령, 전신 건강 상태 등을 함께 고려해 결정한다. 수술 후에는 재활운동과 탈구 예방을 위한 자세 관리도 중요하다.

박 과장은 "사타구니 통증으로 걷기가 어렵거나 수면에 지장을 받을 정도라면 치료 시기를 무작정 미루지 않는 것이 좋다"며 "정확한 진단을 바탕으로 환자에게 적합한 치료 방향을 결정해야 한다"고 조언했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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