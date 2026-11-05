엘앤티렉서스, 신세계 강남서 ‘ES 350e’ 시승·상담 팝업 운영

사진=엘앤티렉서스

렉서스 공식 딜러 엘앤티렉서스가 ‘올 뉴 ES(All-New ES)’의 배터리 전기차(BEV) 모델인 ‘ES350e’의 팝업 전시를 연다고 5일 밝혔다.

전시는 11월 5일부터 8일까지 4일간 신세계백화점 강남점과 연결된 센트럴시티 1층 중앙광장 ‘오픈 스테이지’에서 진행된다.

이번 팝업 전시는 지난 10월 국내 출시된 ‘올 뉴 ES’의 배터리 전기차 모델을 고객들이 일상 속에서 보다 가까이 만나고 직접 경험할 수 있도록 마련됐다. ES 최초의 배터리 전기차인 ‘ES 350e’ 총 3대를 전시하며, 전용 액세서리 쇼케이스와 시승 프로그램, 별도의 고객 상담 라운지 등을 운영해 차량 관람부터 시승, 구매 상담까지 다양한 고객 경험을 제공할 예정이다.

지난 10월 13일 국내 출시된 ‘올 뉴 ES’는 렉서스의 대표 프리미엄 세단 ES의 8세대 완전변경 모델로, 기존 ES가 추구해 온 정숙성과 편안한 승차감을 계승하면서 디자인과 주행 성능을 한층 발전시켰다. 특히 렉서스의 멀티 패스웨이(Multi-Pathway) 전략에 따라 기존 하이브리드(HEV)에 배터리 전기차(BEV)를 새롭게 추가해 고객의 다양한 라이프스타일과 주행 환경에 맞는 전동화 선택지를 확대했다.

이번 전시에서 선보이는 ‘ES 350e’는 전륜구동 방식의 배터리 전기차로, 1회 충전 시 최대 478km(복합 기준)의 주행거리와 6.0km/kWh의 복합 전비를 갖췄다. 부드럽고 즉각적인 가속 성능과 정숙성을 바탕으로 렉서스 ES 특유의 편안한 주행 감각을 제공한다.

방문객들은 전시 차량을 통해 ‘클린 테크 x 엘레강스(Clean Tech x Elegance)’ 디자인 콘셉트를 바탕으로 완성된 ‘올 뉴 ES’의 세련된 외관과 넓어진 실내 공간을 직접 살펴볼 수 있다. 또한 함께 마련된 ES 전용 액세서리 쇼케이스에서는 차량의 디자인과 실용성을 높일 수 있는 다양한 액세서리를 소개해 고객들이 자신의 취향과 라이프스타일에 맞는 차량 활용 방법을 살펴볼 수 있도록 했다.

이와 함께 현장에서는 ‘올 뉴 ES’ 배터리 전기차의 주행 성능을 직접 경험할 수 있는 시승 프로그램도 운영한다. 방문객들은 시승을 통해 전기차 특유의 부드러운 가속과 정숙성은 물론, 렉서스가 추구하는 편안하고 안정적인 주행 감각을 직접 체험할 수 있다.

전시 공간 옆에는 별도의 고객 상담 라운지도 마련된다. 렉서스 세일즈 컨설턴트가 차량의 주요 특징과 사양을 안내하고, 고객의 라이프스타일과 구매 목적에 맞춘 상담을 제공한다. 또한 상담 고객에게는 커피와 다과 등을 제공해 편안하고 여유로운 분위기에서 차량에 대한 궁금증을 해소할 수 있도록 했다.

엘앤티렉서스 이종우 경영기획 본부장은 “이번 팝업 전시는 고객들이 가까운 일상 공간에서 ES350e를 직접 살펴보고, 시승과 상담을 통해 자신에게 맞는 차량을 선택할 수 있도록 마련했다”며 “앞으로도 고객들이 렉서스의 다양한 매력을 경험할 수 있는 기회를 지속적으로 확대하고, 구매 상담부터 차량 관리까지 고객 만족도를 높이기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 엘앤티렉서스는 서울 및 경기 지역 내 6개 전시장, 2개 시승센터, 6개 서비스센터를 운영 중인 렉서스 공식 딜러사다. 올해 2월에는 렉서스 하남 전시장 및 종합 서비스센터를 새롭게 오픈하며 수도권 동부 지역까지 고객 접점을 확대하고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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