‘하나 되어 더 높은 곳으로!’ 하나은행, 6일 홈 개막전 개최

사진=하나은행 여자농구단 제공

여자프로농구 하나은행이 오는 6일 오후 7시 부천체육관에서 KB국민은행을 상대로 2026∼2027 여자프로농구(WKBL) 홈 개막전을 치른다.

2026 아이치·나고야 아시안게임 여자농구 금메달 획득으로 여자농구에 대한 관심과 기대가 높아지는 가운데, 하나은행 여자농구단은 금빛 감동을 홈 코트의 응원 열기로 이어갈 준비에 나선다.

이번 하나은행 여자농구단의 홈 개막전은 선수단과 팬, 부천 시민들이 하나로 연결돼 새 시즌의 도약을 함께 한다는 의미를 담았다. 경기장 곳곳에 팬들이 직접 참여하고 추억을 남길 수 있는 프로그램을 마련해 홈 개막전을 모두가 함께 즐기는 농구 축제로 꾸밀 예정이다.

먼저 아시안게임 금메달의 기쁨을 팬들과 나누는 ‘하나 골드 복권’ 이벤트를 진행한다. ‘하나 골드 복권’은 이번 아시안게임 국가대표인 진안, 박소희, 정현을 활용한 기념 복권으로 복권을 긁어 나온 선수의 얼굴 개수에 따라 경품을 증정한다.

또한 팬들의 마음을 하나로 모으는 공간도 조성한다. 관중 출입구 정면에 설치되는 ‘하나 위시트리’는 참여형 아트워크로 팬들이 선수단을 향한 응원 메시지를 적어 부착하여 작품을 완성하는 방식으로 새 시즌을 향한 기대와 응원을 경기장에 담아낼 예정이다.

이 외에도 경기장에 설치된 농구 체험존에서 펼쳐지는 미니 농구골대 챌린지를 비롯해 하나 순발력 게임, 하나 타임스탑 등 다채로운 즐길거리를 통해 관중과의 소통을 강화하고, 농구장의 열기를 더욱 뜨겁게 끌어올릴 예정이다.

홈 개막전 시작에 앞서 부천시민이자 스크린과 안방극장을 넘나들며 개성 있는 연기를 선보이는 배우 도지훈의 특별한 시투와 함께 하프타임에는 보는 즐거움과 듣는 감동을 더하는 3인조 퍼포먼스 그룹 ‘따따블’의 스페셜 공연을 통해 흥겨운 음악과 에너지 넘치는 퍼포먼스로 관객과 호흡하며 홈 개막전의 응원 열기를 한층 끌어올릴 예정이다.

하나은행 여자농구단은 지난 시즌에 이어 ‘홈 직관 스탬프 이벤트’를 진행한다. 매 홈 경기마다 경기장 내 이벤트 부스에서 참여할 수 있으며, 홈 경기를 관람하며 모은 스탬프 개수에 따라 구단 굿즈를 제공하며, 시즌 마지막 홈 경기에서 적립한 스탬프 개수만큼 경품 추첨 응모권이 제공되며, 대형가전, 스마트폰, 게임기 등 다양한 경품 추첨 행사를 진행할 예정이다.

하나은행 여자농구단 관계자는 “아시안게임 금메달로 높아진 여자농구에 대한 관심과 지난 시즌 좋은 경기력을 보여준 선수단에 대한 기대감이 경기장을 찾는 발걸음으로 이어지길 바라며, 새 시즌에도 팬들의 응원에 보답하는 경기와 즐거운 관람 경험을 선사하겠다”고 밝혔다.

한편, 하나은행 여자농구단 홈 개막전 입장권은 WKBL 홈페이지와 WKBL 모바일 앱에서 예매할 수 있으며, 온라인 예매 시 현장 구매보다 30% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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