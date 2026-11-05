“믿음에 보답하는 선수 되겠다” 대구FC, 수비수 김형진과 재계약… 2028년까지 동행

대구 김형진. 사진=대구FC 제공

“믿음에 보답하는 선수가 되겠다.”

프로축구 K리그2 대구FC 5일 “수비수 김형진과 재계약했다. 계약 기간은 2028년까지다”라고 전했다. 그러면서 “검증된 수비 능력과 팀에 대한 헌신, 책임감, 그라운드에서 보여준 투지를 높이 평가해 재계약을 결정했다”고 밝혔다.

김형진은 신장 185cm의 신장을 바탕으로 한 제공권 장악과 공중볼 경합이 가장 큰 강점이다. 조직적인 수비 리더십으로 수비 라인에 안정감을 더해 왔다.

2016년 대전시티즌에서 프로 경력을 시작했다. FC안양과 경남FC를 거쳐 올해 대구에 합류했다. K리그 통산 248경기에 출전한 베테랑이다. 올 시즌 19경기에 나서 탄탄한 수비력을 선보였다.

김형진은 지난 8월22일 부산 아이파크전에서 입은 안면 부상으로 현재 재활 중이다. 복귀를 목표로 컨디션을 끌어올리고 있다.

김형진은 “대구와 동행을 이어가게 돼 정말 영광스럽게 생각한다. 대표이사님과 단장님을 비롯해 구단 모든 관계자분들과 코칭스태프분들께 감사드린다”며 “매 경기 항상 팀을 지지하고 응원해 주시는 대구 팬 여러분께 감사드린다. 보내주신 믿음에 보답하는 선수가 되겠다. 앞으로도 팀의 실점과 패배를 막기 위해 매 경기 치열하게 싸우겠다”고 힘줘 말했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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