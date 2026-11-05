제이에스티나, 하노이 롯데센터 매장 리뉴얼 오픈…상품군 강화

베트남 하노이 롯데센터 제이에스티나 매장. 사진= 제이에스티나

국내 주얼리 브랜드 제이에스티나(J.ESTINA)가 베트남 하노이 롯데센터(Lotte Center Hanoi) 1층 매장을 리뉴얼해 새롭게 선보였다고 5일 밝혔다.

이번 매장 새 단장은 주얼리뿐 아니라 핸드백과 패션 잡화까지 다양한 제품을 함께 둘러볼 수 있도록 쇼핑 공간을 확장한 것이 특징이다.

지난 11월 3일 리뉴얼 오픈한 매장은 제이에스티나의 브랜드 컬러인 핑크를 메인으로 활용해 통일감 있는 공간을 완성했다. 주얼리와 핸드백, 패션 잡화를 함께 배치해 현지 고객들이 다양한 제품을 편리하게 살펴볼 수 있도록 했다.

베트남 하노이 롯데센터 제이에스티나 매장. 사진= 제이에스티나

매장에서는 브랜드 심볼인 티아라를 모티브로 한 '조엘(JOELLE)' 주얼리 컬렉션을 비롯해 브랜드 뮤즈 아이유가 착용해 화제를 모은 ‘셀레스티아(CELESTIA)’ 등 대표 주얼리 제품을 선보인다. 핸드백으로는 발레코어 무드를 데일리하게 재해석한 '발로(BALLO)' 라인을 중심으로 감각적인 디자인의 제품들을 만나볼 수 있으며 지갑, 헤어 액세서리 등 다양한 패션 잡화도 함께 구성해 현지 고객들의 취향에 따른 선택의 폭을 넓혔다.

제이에스티나는 리뉴얼 오픈을 기념해 신제품 할인과 구매 금액별 사은품 증정, 선착순 방문 고객을 위한 특별 사은품 등 다양한 프로모션을 마련했다. 또한 구매 고객을 대상으로 추첨을 통해 주얼리를 증정하는 ‘럭키 쇼퍼(Lucky Shopper)’ 이벤트도 진행해 즐거움을 더할 예정이다.

베트남 하노이 롯데센터 제이에스티나 매장. 사진= 제이에스티나

한편 제이에스티나는 2024년 호치민 다이아몬드 플라자에 베트남 첫 공식 매장을 연 이후 하노이 롯데몰 웨스트레이크와 롯데센터, 호치민 다카시마야 등 주요 쇼핑 거점에서 고객 접점을 넓혀 왔다. 앞으로도 주얼리와 핸드백·패션 잡화를 통해 베트남 현지 고객에게 다양한 브랜드 경험을 제공할 계획이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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