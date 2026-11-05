하이퍼클라우드, 현실 공간과 디지털 정보 연결하는 공간지능 플랫폼 공개

사진=하이퍼클라우드

공간지능 기술기업 하이퍼클라우드(대표 박경규)가 ‘2026 K-Geo Festa’에서 공간정보를 일상생활에 활용할 수 있는 다양한 기술과 서비스를 선보였다고 5일 밝혔다.

국토교통부가 주최하는 이번 행사는 4일부터 6일까지 경기 고양시 킨텍스 제2전시장 10홀에서 진행되며 공간정보와 인공지능(GeoAI)의 융합을 통한 산업 발전 방향을 공유하는 자리로 마련됐다.

하이퍼클라우드는 이번 전시에서 실내 공간정보를 활용한 길안내와 디지털 콘텐츠 제공 기술을 중점적으로 소개했다. 공간정보를 단순한 데이터가 아닌 방문객의 이동 편의와 시설 이용 경험을 개선하는 실질적인 서비스로 구현하는 데 초점을 맞췄다.

대표적으로 공간지능 플랫폼 ‘SPATRIX(스패트릭스)’는 실내 공간정보와 영상 기반 위치인식 기술을 결합해 현실 공간과 디지털 정보를 연결한다. 네이버클라우드 플랫폼(NCP)과 ARC eye 기반 실내 위치인식 기술에 하이퍼클라우드가 자체 개발한 AR 안내 및 공간정보 관리 기능을 연계했다. 이용자는 대형 실내시설에서 현재 위치를 파악하고 목적지까지 안내받을 수 있으며 운영자는 공간정보와 방문객 안내 콘텐츠를 관리할 수 있다.

전시 안내 서비스 ‘VISIONON(비전온)’은 킨텍스 전시 환경에 적용된 사례를 통해 활용 가능성을 보여줬다. 관람객이 원하는 전시 부스를 검색하고 AR 내비게이션을 이용해 이동할 수 있도록 지원하며 WebAR 프로모션과 행사·이벤트 알림 기능을 함께 제공한다. 이를 통해 관람객의 편의를 높이는 동시에 전시 운영과 참여기업 홍보를 지원한다.

사진=하이퍼클라우드

행사 개막일인 4일에는 정의경 국토교통부 제2차관이 하이퍼클라우드 부스를 찾아 AR 글래스 시연을 살펴봤다. 현장에서는 글래스를 활용해 실내 목적지까지 길안내를 받고 도착 후에는 3D 콘텐츠를 체험하는 과정을 소개하며 공간정보 기술의 실제 활용 모습을 선보였다.

하이퍼클라우드는 롯데월드와 국립중앙박물관 등 다중이용시설에서 축적한 구축·운영 경험을 기반으로 관련 기술을 발전시키고 있다. 롯데월드에서는 디지털맵 기반 AR 길안내 서비스를 운영하고 있으며 국립중앙박물관의 ‘AR 전시안내’ 앱 고도화에도 참여했다. 회사는 이러한 경험을 바탕으로 다양한 실내 공간에 적합한 위치인식과 안내·관리 기술을 지속적으로 고도화하고 있다.

또한 퀄컴의 사회공헌 프로그램 ‘Qualcomm for Good’의 지원을 바탕으로 서울역사박물관에서 AR 글래스 기반 몰입형 도슨트 서비스를 운영해 왔다. 약 4개월 일정의 체험 프로그램을 통해 현장 운영 경험을 쌓았으며 체험 전반에 대한 참여자 만족도는 5점 만점에 4.6점으로 나타났다(7월 1일~10월 18일 설문 기준).

하이퍼클라우드는 이러한 구축·운영 경험을 토대로 공간지능 서비스의 적용 범위를 철도역사, 복합환승센터, 공공문화시설, 대형 복합시설 등으로 확대할 계획이다. 특히 복잡한 교통시설에서의 실내 길안내와 환승 동선 안내, 외국인 방문객의 이동 편의 개선 등 국민 생활과 밀접한 영역에서 공간정보의 활용 가치를 높이는 데 집중할 방침이다.

나아가 스마트폰을 넘어 AI·AR 글래스 등 다양한 디바이스에서 공간정보를 활용할 수 있도록 서비스 환경을 확장한다는 구상이다.

박경규 하이퍼클라우드 대표는 “공간정보의 진정한 가치는 데이터를 구축하는 것에서 끝나는 것이 아니라, 국민이 실제 공간에서 편리하게 이동하고 다양한 서비스를 경험할 수 있도록 만드는 데 있다”며 “롯데월드, 킨텍스, 국립중앙박물관 등에서 축적한 기술과 운영 경험을 바탕으로 교통·문화·공공시설 전반에 공간지능 서비스를 확산해 나가겠다”고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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