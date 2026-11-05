볼보, 엔비디아와 자율주행 협력 확대…차세대 차량에 AI 기술 적용

볼보자동차가 차세대 차량의 자율주행 기술 개발을 위해 엔비디아(NVIDIA)와의 협력을 확대한다. 인공지능(AI)과 고성능 컴퓨팅 기술을 활용해 주행 안전성을 높이고 운전자 개입을 최소화하는 자율주행 시스템을 개발한다는 계획이다.

볼보자동차는 2017년부터 이어온 엔비디아와의 협력을 바탕으로 고속도로와 도심, 주차 등 다양한 주행 환경에서 활용할 수 있는 자율주행 기술을 개발한다고 밝혔다.

양사는 볼보의 차량 안전 기술과 엔비디아의 AI·가속 컴퓨팅 기술을 결합할 예정이다. 차세대 신차에 엔비디아의 하이페리온(Hyperion) 센서·컴퓨팅 아키텍처와 할로스(Halos) 운영체제, 알파마요(Alpamayo) 자율주행 소프트웨어 등을 적용하는 방안을 추진한다.

이를 통해 출발지부터 목적지까지 다양한 도로 환경에 대응할 수 있는 자율주행 시스템을 구현한다는 구상이다. 특히 운전자가 전방을 계속 주시하지 않아도 되는 ‘아이즈 오프(Eyes-off)’와 주행 상황을 지속적으로 감시할 필요가 없는 ‘마인드 오프(Mind-off)’ 기술을 단계적으로 도입할 계획이다.

다만 해당 기술의 구체적인 상용화 시점과 적용 차종은 공개되지 않았다. 실제 도입 범위는 기술 개발과 안전성 검증, 국가별 관련 규제 등에 따라 달라질 수 있다.

볼보는 그동안 축적한 교통사고 분석과 차량 안전 연구 결과를 자율주행 시스템 개발에 활용할 방침이다. 차량이 주변 환경을 인식하고 다양한 위험 상황에 대응할 수 있도록 AI 기술을 고도화하는 데 초점을 맞춘다.

하칸 사무엘손 볼보자동차 최고경영자(CEO)는 “볼보의 안전 기술과 엔비디아의 AI 기술을 결합해 고객에게 더욱 안전하고 매력적인 자동차를 제공할 것”이라고 말했다.

젠슨 황 엔비디아 CEO는 “볼보의 차량 안전 시스템에 엔비디아의 하이페리온과 할로스 기술을 결합해 더욱 안전하고 편안한 주행 경험을 제공하는 차세대 자동차를 개발할 것”이라고 밝혔다.

볼보는 이번 협력을 통해 소프트웨어 정의 차량(SDV) 기술 경쟁력도 강화할 계획이다. 차세대 전기차에 고성능 컴퓨팅 시스템을 적용하고 소프트웨어 기반의 차량 기능 개발과 개선을 확대한다는 전략이다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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