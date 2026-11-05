시몬스, 매트리스 컬렉션 현대백화점 충청점 ‘뷰티레스트 블랙 팝업스토어’ 오픈

시몬스 현대백화점 충청점 ‘뷰티레스트 블랙 팝업스토어’ 전경. 사진=시몬스

수면 전문 브랜드 시몬스(대표 안정호)가 충청북도 청주에 있는 현대백화점 충청점에 ‘뷰티레스트 블랙 팝업스토어’를 오픈한다고 5일 밝혔다.

현대백화점 충청점은 청주를 비롯해 세종·천안·아산·진천 등 충청권 전역에서 고객이 방문하는 주요 쇼핑 거점으로 지난 3월 133개 브랜드가 참여한 대규모 리뉴얼을 마무리하고 몽클레르·에르노·막스마라 등 주요 브랜드를 보강해 프리미엄 쇼핑 경쟁력을 강화했다.

뿐만 아니라 청주 대표 복합쇼핑몰인 ‘지웰시티몰’과도 연결돼 쇼핑과 외식 등을 함께 즐길 수 있는 상권을 형성하고 있다고 브랜드 측은 전했다.

이번 팝업스토어는 오는 19일까지 현대백화점 충청점 5층에서 운영된다. 스토어에는 ‘뷰티레스트 블랙’의 ‘켈리’, ‘데보라’, ‘루실’, ‘브리짓’, ‘로렌’ 등 인기 모델이 총출동해 자유로운 체험이 가능하다.

시몬스에 따르면 뷰티레스트 블랙은 2016년 출시 이후 국내 프리미엄 매트리스 시장을 이끌어온 시몬스의 최상위 매트리스 라인이다. 시몬스만의 ‘바나듐 포켓스프링’ 기술력과 엄격한 품질 기준을 집약한 컬렉션으로 국내 주요 특급호텔 스위트룸에 공급돼 ‘특급호텔 스위트룸 침대’로도 알려져있다.

이 같은 품질 우수성 등을 인정받아 매년 두 자릿수 성장세를 이어가고 있으며 올해 5월에는 월 판매량 600개를 돌파한 바 있다.

뷰티레스트 블랙 외에도 팝업스토어에는 트윈슈퍼싱글(TSS) 전용 프레임 ‘하우티’, 고급스러운 패브릭 소재에 벨벳 파이핑으로 포인트를 준 ‘라시드’ 등 인기 프레임이 함께 진열됐다. 이를 통해 방문객들은 다양한 제품을 직접 체험하며 시몬스만의 ‘흔들리지 않는 편안함’을 경험할 수 있다.

시몬스는 팝업스토어 오픈을 기념해 구매 고객에게 한정 수량의 스페셜 사은품을 증정한다. 사은품은 한정 수량으로 소진 시 조기 종료될 수 있다. 이와 함께 합리적인 가격에 시몬스 제품을 구매할 수 있는 ‘엔드 오브 이어’ 프로모션 혜택도 누릴 수 있다.

시몬스의 제품 정보 및 프로모션 등에 대한 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인이 가능하다.

한편 시몬스의 모든 매트리스는 ‘국민 매트리스 5대 안전 키워드(▲라돈·토론 안전제품 인증 ▲기후에너지환경부 환경표지인증 ▲불에 잘 타지 않는 난연 매트리스 ▲UL 그린가드 골드 인증 ▲더마테스트 엑설런트 등급)’를 모두 충족한 제품이다.

특히 지난 8월에는 ▲바나듐 포켓스프링 ▲양심적 품질관리 ▲청결한 생산환경 ▲자체 직배송 시스템 ▲빈틈없는 고객 케어 등으로 구성된 독자적인 프리미엄 침대의 기준 ‘THE SIMMONS STANDARD 5(더 시몬스 스탠다드 5)’를 공개해 소재 개발부터 생산, 배송, 사후 관리까지 전 과정에 걸쳐 일관된 품질관리 체계를 유지하고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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