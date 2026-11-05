SM ‘사회봉사단 SMile’, 청소년 고민상담 ‘손편지 답장’ 봉사나서

SM엔터테인먼트 임직원들이 청소년과 청년들의 고민에 손편지로 답하는 봉사활동에 참여했다.

SM엔터테인먼트는 지난 4일 서울 성수동 본사에서 롯데월드 임직원, 사단법인 온기와 함께 손편지 답장 봉사활동을 진행했다고 5일 밝혔다.

이날 행사에는 롯데월드 임직원 15명을 포함해 총 30명이 참여했다. 참가자들은 청소년과 청년들이 자신의 고민을 담아 보낸 편지를 읽고 직접 손글씨로 답장을 작성했다.

이번 활동은 사단법인 온기가 운영하는 정서 지원 프로그램의 하나다. 전국 113곳에 설치된 ‘온기 우체통’을 통해 고민 편지를 받은 뒤 봉사자들이 손편지로 답장을 보내는 방식이다.

SM과 롯데월드 임직원들은 진로와 인간관계, 일상에서 겪는 어려움 등을 담은 청소년·청년들의 이야기를 읽고 격려와 위로의 내용을 담아 답장을 썼다.

SM은 임직원이 직접 참여하는 사회공헌 활동을 꾸준히 이어오고 있다. 음악을 통해 꿈을 키우는 청소년을 지원하는 스마일 뮤직 페스티벌(SMile Music Festival)을 운영하고 있으며, 스마일 포유(SMile for U) 캠페인을 통해 베트남과 필리핀 등 해외 취약계층 아동에게 음악 교육을 지원하고 있다.

이 밖에도 지역사회 상생과 환경 보호 등 여러 분야에서 임직원 참여형 봉사활동을 진행하고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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