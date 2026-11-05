한진 훗타운, 블랙프라이데이 맞아 해외직구 배송비 최대 50% 할인

㈜한진의 글로벌 C2C·해외직구 플랫폼 ‘훗타운(HOOT TOWN)’이 연말 쇼핑 성수기를 맞아 11월 한 달간 해외직구 배송비를 최대 50% 할인하는 ‘훗타운 블프 위크’ 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

이번 행사는 블랙프라이데이 등 연말 할인 시즌과 엔저에 따른 일본 직구 수요 증가에 대응하기 위해 마련됐다. 일본과 미국, 중국 등 주요 해외직구 국가를 대상으로 상품별 배송비를 10~50% 할인한다.

한진에 따르면 지난해 연말 해외직구 성수기인 10월 15일부터 12월 31일까지 훗타운의 배송대행 실적을 직전 동일 기간과 비교한 결과, 일본 캐릭터 상품의 주문이 크게 늘었다.

산리오 캐릭터 상품의 배송대행 건수는 679% 증가했으며 포켓몬과 치이카와 관련 상품도 각각 452%, 150% 늘었다. 연말 한정판과 브랜드 협업 상품 출시가 수요 증가에 영향을 미친 것으로 회사 측은 분석했다.

전자제품과 의류에서도 증가세가 나타났다. 소니 제품의 배송대행 건수는 128%, 애플은 55.5% 증가했다. 나이키와 아디다스 제품도 각각 65.3%, 59% 늘었다.

한진은 최근 엔저 흐름이 이어지면서 올해 연말에도 일본을 중심으로 해외직구 수요가 확대될 것으로 보고 있다.

이에 따라 훗타운은 11월 매주 주요 상품군을 선정해 배송비 할인 코드를 제공하는 ‘위클리 드롭’을 운영한다. 첫째 주에는 나이키·뉴발란스·아디다스 등 패션 상품을, 둘째 주에는 애플·소니·구글 등 전자제품을 대상으로 할인 혜택을 제공한다.

셋째 주에는 치이카와·포켓몬·산리오 등 캐릭터 상품과 피규어를 중심으로 행사를 진행하고, 넷째 주에는 전체 상품군을 대상으로 할인 프로모션을 운영한다. 고객은 매주 한 차례 할인 코드를 발급받아 사용할 수 있다.

행사 기간 매일 한 차례 배송비 10% 할인 코드도 제공한다. 최대 할인 금액은 5만원이다. 신규 회원이 훗타운의 C2C 구매대행 서비스 ‘사줘요’를 처음 이용하면 배송비 50% 할인 쿠폰을 계정당 1매 지급한다.

이와 함께 육아용품과 차량용품, 생활용품 등 해외직구 인기 상품을 선별해 소개하는 ‘킥아이템(Kick Item)’ 기획전도 운영한다.

훗타운 관계자는 “엔저와 연말 할인 시즌이 맞물리면서 일본 캐릭터 상품과 한정판 전자제품을 중심으로 해외직구 수요가 늘고 있다”며 “배송비 할인과 상품 추천 서비스를 통해 고객의 구매 부담을 줄일 계획”이라고 말했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]