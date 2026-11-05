라이엇 게임즈, ‘와일드 라운드: 스매쉬’ 개최…사전예약 2800장 매진

사진=라이엇 게임즈

라이엇 게임즈가 모바일 게임 ‘리그 오브 레전드: 와일드 리프트’의 글로벌 커뮤니티 행사를 국내에서 처음 개최한다.

라이엇 게임즈는 오는 21일부터 22일까지 서울 성수동 에스팩토리에서 글로벌 커뮤니티 행사 ‘2026 와일드 라운드: 스매쉬’를 개최한다고 5일 밝혔다.

스매쉬는 전 세계 와일드 리프트 이용자와 크리에이터가 함께하는 행사로, 한국에서 열리는 것은 이번이 처음이다. 글로벌 커뮤니티 대회와 이벤트 매치, K/DA 테마의 체험 프로그램 등이 마련된다.

사진=라이엇 게임즈

행사에서는 지난 8월 열린 ‘와리와리 대난투 2026’ 우승팀 네코 게이밍(Neko Gaming)이 한국 대표로 출전하는 글로벌 커뮤니티 대회가 진행된다. 크리에이터 이벤트 매치와 개발자 질의응답, 코스플레이어 퍼레이드 등도 선보인다.

22일에는 ‘리그 오브 레전드’ 프로게이머 ‘쇼메이커’ 허수와 ‘스매쉬’ 신금재가 참여하는 레전드 올스타 매치가 열린다. 가수 정동하와 유튜버 테스터훈이 함께하는 인플루언서 매치도 예정돼 있다.

현장에는 가상 걸그룹 K/DA를 테마로 한 체험 공간도 조성된다. 방문객들은 ‘POP/STARS’와 ‘FIRESTARTER’에 맞춰 즐기는 발판 리듬 게임을 비롯해 미니게임 3종, 스타일링 존, 와일드 리프트 배틀 존, 포토이즘 부스 등을 체험할 수 있다.

다양한 현장 이벤트도 진행된다. 스탬프 미션을 완료한 방문객에게는 한정 스트링백과 핀 배지를 제공하며, 설문조사 참여자에게는 특별 제작된 아칼리 포토카드를 선착순으로 증정한다.

‘K/DA 역조공 트럭’에서는 어묵 꼬치 또는 붕어빵을 무료로 제공한다. 행사장 인근 성수 RSG 카페에서는 행사 기간 음료 구매 고객에게 K/DA 아리 또는 아칼리 디자인의 한정 컵 슬리브를 무작위로 증정한다.

지난 4일 네이버 예약을 통해 시작된 사전예약은 하루 만에 입장권 2800장이 모두 마감됐다. 다만 취소표가 발생하면 네이버 예약 페이지에서 추가 예약할 수 있으며, 행사 당일 현장 등록을 통한 입장도 일부 가능하다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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