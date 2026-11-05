빠르게 내년 시즌 구상…LG, 외국인 투수 벡 영입 ‘총액 87만8000달러’

사진=LG트윈스 제공

프로야구 LG가 빠르게 내년 시즌 구상에 돌입했다. 외국인 투수 트리스탄 벡을 영입했다.

LG는 5일 우완 투수 벡과 총액 87만8000달러(계약금 30만 달러, 연봉 57만 8000달러)에 입단 계약을 체결했다.

벡은 미국 국적으로, 키 193㎝에 몸무게 90㎏ 건장한 체격을 갖췄다. 2018년 4라운드 전체 112번으로 애틀랜타 브레이브스에 입단, 2023년 샌프란시스코 자이언츠에서 메이저리그에 데뷔했다. 미국 메이저리그(MLB) 통산 4시즌 85경기(선발 5경기) 176⅔이닝 동안 5승3패 평균자책점 4.08을 기록했다. 마이너리그에서는 통산 115경기(선발 62경기) 345.1이닝 23승 23패 평균자책점 4.82를 작성했다.

벡은 “KBO리그 명문구단인 LG에 합류하게 되어 영광이다. LG 팬들이 리그에서뿐만 아니라 전 세계적으로 가장 열정적이라는 소문을 들었다. 그렇게 뜨거운 응원을 받으며 뛰는 게 어떤 기분인지 빨리 느끼고 싶다. 최대한 많은 이닝을 소화하며 다음 시즌 팀이 최고의 성적을 내는데 도움이 되는 투수가 되겠다“라고 합류한 소감을 말했다.

구단은 “벡은 리그 정상급 구위의 빠른공과 결정구인 스위퍼 외에도 다양한 구종을 구사하며, 이를 바탕으로 타자의 유형을 가리지 않고 효과적으로 승부할 수 있다는 강점이 있다. 트리스탄 벡이 미국 무대에서 여러 역할을 수행하며 많은 경험을 쌓은 만큼, KBO의 새로운 환경에서도 순조롭게 적응할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

사진=LG트윈스 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]