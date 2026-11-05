배틀그라운드, 아이브와 컬래버…멤버 6인 캐릭터→‘러브 다이브’ 구현

사진=크래프톤 제공

그룹 아이브(IVE)가 크래프톤의 인기 게임 ‘PUBG: 배틀그라운드’에 등장한다. 멤버들의 모습을 구현한 캐릭터부터 대표곡 ‘LOVE DIVE’를 활용한 테마 공간까지 다양한 협업 콘텐츠가 마련됐다.

크래프톤은 배틀그라운드 44.1 업데이트를 통해 아이브와의 컬래버레이션 콘텐츠를 적용했다고 5일 밝혔다.

이번 협업은 아이브의 대표곡 ‘LOVE DIVE’의 콘셉트를 게임 속 공간과 아이템에 반영한 것이 특징이다. 론도 맵의 3개 지역에는 뮤직비디오에서 영감을 받은 테마 공간 ‘아이브 스팟’이 추가됐다.

아이브 스팟에는 아이브 저택과 멤버들의 음악을 재생하는 주크박스 기능을 갖춘 룰렛 등이 배치됐다. 아이브 멤버 6명의 얼굴을 구현한 캐릭터를 비롯해 의상과 액세서리, 무기·장비 스킨도 선보였다.

이용자들이 게임 안에서 아이브의 음악과 안무를 즐길 수 있는 콘텐츠도 마련됐다. 론도와 에란겔, 미라마, 태이고, 데스턴, 비켄디의 일부 시작섬에는 ‘아이브 이모트 스테이지’가 등장한다.

해당 스테이지에서 이모트를 사용하면 PC에서는 아이브의 컬래버레이션 뮤직비디오가 상영되고, 콘솔에서는 앨범 이미지가 표시된다. 시작섬에서는 ‘큐피드 석궁’과 ‘큐피드 치킨맨’을 활용한 참여형 콘텐츠도 운영한다.

사진=크래프톤 제공

아이브 컬래버레이션 콘텐츠는 지난 4일 PC에 먼저 적용됐으며, 콘솔에는 오는 12일 추가될 예정이다.

이와 함께 크래프톤은 고난도 이용자 대 환경(PvE) 모드도 순차적으로 선보인다. 지난달 공개한 협동 PvE 모드 ‘새벽을 깨우는 자들’은 난도를 높인 ‘HLB: 새벽을 깨우는 자들’로 다시 운영된다. PC에서는 지난 4일부터 25일까지, 콘솔에서는 오는 12일부터 12월 3일까지 진행된다.

PvE 로그라이트 모드 ‘제노 포인트’ 역시 기존보다 난도를 높인 ‘제노 포인트: 헬’로 돌아온다. 최대 4명이 함께 플레이할 수 있으며 최종 보스 스테이지 완료 시간에 따라 순위가 집계된다. PC에서는 오는 18일부터 12월 2일까지, 콘솔에서는 11월 26일부터 12월 10일까지 운영된다.

이 밖에도 국제 e스포츠 대회 ‘펍지 글로벌 챔피언십(PGC)’을 앞두고 참여형 콘텐츠 ‘PUBG 판타지’의 로스터 선택과 점수 집계 방식을 개선했다. 일부 차량의 내구도를 높이고 관전 기능과 음성 채팅 품질도 개선했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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