박지훈 ‘취사병 전설이 되다’, 칠레 갔다…스페인어 더빙 특별 상영

드라마 ‘취사병 전설이 되다’가 칠레에서 스페인어 더빙 버전으로 현지 관객들과 만났다.

CJ ENM은 4일(현지시간) 칠레 산티아고에서 열린 ‘K-콘텐츠 엑스포 칠레’에서 ‘취사병 전설이 되다’ 특별 상영회를 개최했다고 밝혔다.

문화체육관광부가 주최하고 한국콘텐츠진흥원이 주관하는 ‘K-콘텐츠 엑스포 칠레’는 4일부터 7일까지 산티아고 센트로 파르케에서 열린다. 한국 기업 약 30개사와 중남미 지역 기업 80여 개사가 참여한다.

CJ ENM은 행사장 내 아라우카리아 룸에서 ‘취사병 전설이 되다’ 스페인어 더빙 버전을 상영했다. 약 1시간 동안 진행된 상영 후에는 현지 관객들이 작품에 대한 질문과 의견을 나누는 Q&A도 마련됐다.

스튜디오드래곤이 제작한 ‘취사병 전설이 되다’는 현실에서 벗어나기 위해 입대한 강성재(박지훈)가 군대에서 정체불명의 가상 ‘퀘스트’ 창을 마주하면서 벌어지는 이야기를 그린다. 취사병으로 미션을 수행하는 과정에서 군부대에 숨겨진 비밀이 드러나는 작품이다.

현은지 CJ ENM 콘텐츠세일즈 팀장은 “콘텐츠 자체만큼 이를 시청자에게 전달하는 방식도 중요하다”며 “스페인어 더빙 특별 상영회가 현지 관객들이 작품의 이야기와 맥락을 보다 깊게 이해하는 기회가 되길 바란다”고 밝혔다.

CJ ENM은 최근 아마존 프라임 비디오 인도, MBC 샤히드 등 해외 플랫폼과 협력을 확대하며 K콘텐츠 유통 지역을 넓히고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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