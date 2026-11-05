SOOP 플레이디, 사내 AI 플랫폼 ‘파이’ 구축…업무 자동화 강화

SOOP 제공

SOOP 계열사이자 디지털 광고·마케팅 기업인 플레이디가 자체 인공지능(AI) 에이전트 플랫폼을 구축하고 업무 효율화에 나선다.

플레이디는 광고·마케팅 업무에 특화된 사내 AI 에이전트 플랫폼 ‘파이(P.AI)’를 구축했다고 5일 밝혔다.

파이는 ‘PlayD AI’의 줄임말로, 플레이디 구성원들이 실제 업무 과정에서 개발한 AI 에이전트와 업무 도구를 한곳에서 활용할 수 있도록 만든 사내 전용 플랫폼이다.

외부 AI 서비스를 단순히 도입하는 방식에서 벗어나 그동안 축적한 광고 운영 경험과 실무 노하우를 AI 에이전트로 구현한 것이 특징이다.

특히 현업에서 반복적으로 발생하는 업무를 AI 에이전트로 개발해 전사에 공유하고, 실제 활용 과정에서 얻은 피드백을 바탕으로 기능을 개선하는 구조로 설계됐다. 이를 통해 개인이나 특정 조직에 집중돼 있던 업무 노하우를 회사 차원의 AI 자산으로 축적한다는 계획이다.

현재 파이에는 광고·마케팅 업무를 지원하는 실무형 AI 에이전트 21종이 탑재돼 있다. 광고 운영·모니터링, 데이터 수집·가공·리포팅, 리서치·분석, 소재·콘텐츠 제작, 내부 업무·관리 등 5개 분야로 구성됐다.

주요 기능으로는 확장검색 키워드 자동 분류, 광고 게재지면 캡처 자동화, 경쟁사 광고 소재 분석, 디스플레이 광고 소재 제작, 신입 마케터 온보딩 지원 등이 있다.

광고주 데이터 보호를 위한 보안 체계도 마련했다. 파이는 사내 전용 환경에서만 접근할 수 있으며 내부 서버와 보안 체계를 기반으로 운영된다. 일부 에이전트는 업무 데이터가 외부 서버에 별도로 저장되지 않고 사용자 환경에서 처리되도록 설계했다.

AI 에이전트를 실제 광고주 수주에 활용한 사례도 나왔다. 플레이디의 AI 태스크포스(TF) 2기에서 개발한 ‘AI 키워드 인사이트 솔루션’은 경쟁입찰 과정에서 활용돼 신규 광고주 수주에 기여했다. 현재는 파이에 탑재돼 전사 마케터가 이용하고 있다.

플레이디는 앞으로 업무 생산성과 활용성이 검증된 AI 에이전트를 지속적으로 추가하고, 전사 활용 범위를 확대할 방침이다.

조명진 플레이디 대표이사는 “AI를 업무에 사용하는 것을 넘어, 플레이디가 축적해 온 광고 운영 경험과 마케팅 노하우를 AI 에이전트라는 형태로 자산화하는 단계로 나아가고 있다”며 “실제 수주와 업무 생산성 향상으로 이어지는 AI 활용 사례를 지속 확대해 AI 시대 광고주의 성장을 가장 효과적으로 지원할 수 있는 마케팅 파트너로 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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