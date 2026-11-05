롯데렌터카, 한국서비스품질지수 1위... 3대 고객만족도 조사 ‘석권’

4일 서울 송파구 소재 시그니엘 서울에서 열린 2026 한국서비스품질지수(KS-SQI) 인증 수여식에서 롯데렌탈 대표이사 직무대행 김경봉 전무(오른쪽)와 문동민 한국표준협회 회장이 기념 촬영을 하고 있다. 롯데렌탈 제공

롯데렌탈의 렌터카 브랜드 롯데렌터카가 한국서비스품질지수(KS-SQI∙Korean Standard-Service Quality Index) 렌터카 부문 1위를 차지하며 올해 국내 3대 고객만족도 조사에서 모두 1위를 달성했다고 5일 밝혔다.

KS-SQI는 한국표준협회와 서울대학교 경영연구소가 공동으로 개발한 서비스품질평가 모델이다. 매년 국내 기업의 제품 및 서비스를 직접 경험한 고객을 대상으로 설문조사를 실시해 업종별 1위 기업을 선정한다. 평가 항목은 정확성, 전문성, 진정성, 친절성, 적극성, 이용편리성, 외형성, 사회적 가치 등 총 8개로 구성된다.

롯데렌터카는 이번 조사에서 내륙 지역 15년 연속, 제주 지역 14년 연속 1위를 기록했다.

이로써 롯데렌터카는 올해 실시된 국내 3대 고객만족도 조사에서 모두 1위에 올랐다. 앞서 지난 9월 NCSI(National Customer Satisfaction Index·국가고객만족도) 조사에서 12년 연속, 같은 달 KCSI(Korea Customer Satisfaction Index·한국산업의 고객만족도) 조사에서 11년 연속 렌터카 부문 1위를 기록한 바 있다.

롯데렌탈 관계자는 “고객의 자동차 생활 전 과정을 함께하는 차별화된 서비스가 브랜드 경쟁력의 원천”이라며 “모빌리티 산업의 절대적인 No.1 플레이어라는 비전에 맞춰 혁신을 이어가겠다”고 밝혔다.

이정인 기자 lji2018@sportsworldi.com

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