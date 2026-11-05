웨이브, 로그인 없이 콘텐츠 미리보기…베이직 TV 시청 지원도

웨이브 제공

온라인 동영상 서비스(OTT) 웨이브가 회원가입이나 로그인 없이 콘텐츠를 미리 볼 수 있는 기능을 도입한다.

웨이브는 5일부터 콘텐츠 일부를 무료로 감상할 수 있는 ‘오픈 프리뷰(Open Preview)’ 기능을 도입하고 베이직 이용권의 TV 시청을 지원한다고 밝혔다.

오픈 프리뷰는 회원가입이나 로그인 없이도 콘텐츠의 도입부를 재생할 수 있는 기능이다. 기존에는 비회원이 콘텐츠 목록만 확인할 수 있었지만, 앞으로는 작품 일부를 직접 시청한 뒤 가입이나 구매 여부를 결정할 수 있다.

미리보기 시간은 콘텐츠 종류에 따라 다르다. 국내 방송과 예능, 애니메이션 등 일반 주문형비디오(VOD)는 최대 5분, 영화는 3분까지 제공된다. 실시간 채널도 회당 3분씩 감상할 수 있다.

해당 기능은 이날부터 모바일 애플리케이션과 PC 웹에 적용되며, 향후 TV를 포함한 전체 플랫폼으로 확대될 예정이다.

베이직 이용권의 시청 가능 기기에도 TV가 추가된다. 그동안 베이직 이용권은 모바일과 태블릿, PC에서만 이용할 수 있었지만 앞으로는 별도 추가 비용 없이 TV에서도 VOD와 실시간 채널을 시청할 수 있다. TV 시청 시 제공 화질은 HD다.

골프 중계에 적용된 AI 스트리밍 기능도 전면 무료로 개방한다. 기존에는 이용권 구매 고객만 사용할 수 있었지만 이번 개편으로 무료회원은 물론 로그인하지 않은 비회원도 이용할 수 있게 됐다.

AI 스트리밍은 이용자가 원하는 장면을 자연어로 요청하면 AI가 경기 영상에서 해당 장면을 찾아 하나의 영상으로 구성해 주는 기능이다. 특정 선수의 경기 장면이나 장거리 퍼트 등 원하는 장면을 골라 볼 수 있으며, 생중계 도중 지나간 장면을 확인하는 AI 하이라이트 기능도 지원한다.

웨이브 관계자는 “이번 개편은 ‘더 쉽게 접하고, 더 넓게 쓴다’는 방향 아래 신규 이용자와 기존 고객 모두의 시청 경험을 확대하기 위한 것”이라며 “앞으로도 이용자가 원하는 방식으로 콘텐츠를 즐길 수 있도록 서비스를 발전시켜 나가겠다”고 말했다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]